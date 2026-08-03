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台灣晶片強權領航全球 巴西權威週刊專題報導

中央社／ 聖保羅2日專電

巴西權威新聞雜誌「展望週刊」（Veja）7月31日以「晶片強權」（A Potência dos Chips）為題，專文深入報導台灣半導體產業及台積電在全球科技鏈中的領導地位，篇幅長達8頁，廣受巴西政經學界矚目。

報導由特派記者內維斯（Ernesto Neves）撰寫，內容指出台積電雖未直接出現在消費者手中的產品上，卻是蘋果、輝達、超微等美國科技巨頭的創新基石。隨著人工智慧（AI）浪潮推動，台積電2025年營收突破1224億美元，掌握全球逾7成晶片製造市場，成為推動新世代科技與財富的關鍵。

文章並回顧台積電創辦人張忠謀於1987年建立的「專業晶圓代工」模式，強調台灣產業鏈結合約150家供應商及政府、學界、企業的緊密合作，形成難以複製的生態系。國科會主委吳誠文在專文中指出，台灣的成功來自於產學研共同解決問題與培育人才。

此外，報導引述國際貨幣基金（IMF）預測，台灣人均GDP將於2026年超越日本。文章強調，台灣半導體產業不僅帶來經濟繁榮，更形成「矽盾」（SiliconShield），使台灣在美中科技角力與全球地緣政治中居於核心地位。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處指出，內維斯今年受外貿協會巴西台灣貿易中心邀請赴台參訪「台北國際電腦展」（COMPUTEX Taipei），並在結束訪台行程返抵巴西後，與駐處處長朱怡靜深度交流，獲得第一手見聞與專業分析。這些經驗為報導增添了豐富視角，成功將台灣科技實力與國家形象呈現於巴西政經菁英眼前。

朱怡靜表示，這篇專題不僅提升台灣在巴西的能見度，也展現了台巴雙邊經貿交流的成果，成為台灣科技外交的重要案例。

晶片 巴西 超微

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