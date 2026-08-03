摩根士丹利升評韓股至加碼 Kospi暴漲後今開盤重挫逾4%

摩根士丹利將南韓股票評價調高至「加碼」，認為近日槓桿部位大舉出清，為投資人布局AI行情和產業超級周期題材提供更佳進場時機。

摩根士丹利策略師布雷克（Daniel K. Blake）領銜的團隊發布報告指出，集中交易和槓桿部位迅速退場後，南韓Kospi 距該公司9,000點目標尚有36%上漲空間。摩根士丹利先前給予南韓股票「中立」評等。

分析師說，近日賣壓「主要是技術面因素」，槓桿型ETF、避險基金槓桿和散戶融資部位的去槓桿已經過半。

南韓Kospi指數周一開盤大跌逾4%，7月31日才創紀錄飆漲18%。

Kospi自6月高點重挫約30%。這個市場已成為觀察亞洲AI需求的風向球，交易者近日卻迅速撤出。南韓單一股票槓桿型ETF激增，加上指數權重過度集中，也使跌勢雪上加霜。

南韓監理機關隨後出手抑制這類工具，政府計劃限制散戶投資槓桿型產品，包括規定相關部位不得超過投資人整體投資組合的一定比重。

摩根士丹利預估，Kospi短期將在5,500點至10,500點之間波動，三星電子和SK海力士可望為市場評價提供支撐。該公司也預測，工業、國防和金融類股將有利多支撐。

摩根士丹利也把泰股評等從「中立」調高至「加碼」。分析師認為，隨著泰國吸引更多外國直接投資並提高競爭力，市場將出現更多機會。企業獲利開始轉強，目前評價也便宜，主要個股還可望受惠於AI資本支出和能源安全題材。

另一方面，摩根士丹利把澳股評等從「中立」調降至「減碼」，認為澳洲歷經多次升息，加上稅制改革大幅削弱房地產投資誘因，股市上漲空間有限。該公司先前在伊朗戰爭期間，因澳股能源類股比重較高而看好上漲空間。