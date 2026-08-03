OPEC+ 增產石油 難達標

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）主要成員國2日同意，9月原油日產量目標小幅提高18.8萬桶，為連續第六個月調高，不過荷莫茲海峽仍關閉，難以完全增產，埃克森美孚（ExxonMobil）與雪佛龍（Chevron）也警告，即便國際油價未來幾個月下跌，汽柴油等燃料價格都將居高不下。

沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克等OPEC+七個成員國組成的委員會同意，9月提高日產量目標，也象徵OPEC+從2023年啟動的自願減產計畫，已告結束，從而能在美伊戰爭停止時，擁有更大的增產空間。

然而，荷莫茲海峽關閉、抑制波灣國家出口，再加上俄羅斯因石油出口受到制裁，實際產量無法達標，哈薩克也因油輪在黑海頻遭烏克蘭攻擊，被迫減產，OPEC+最新增產措施恐難以落實。

OPEC+還強調保持航線安全的重要性，並表達對能源基礎設施遭攻擊的憂慮。

埃克森美孚與雪佛龍主管上周都警告，就算國際油價未來幾個月下跌，但因煉油廠產能緊繃，汽油、柴油及航空燃油等燃料價格都將居高不下。埃克森美孚推算，煉油品庫存在可預見的未來將繼續減少，因為每日約500萬桶的煉油產能無法觸及全球市場。

Melius研究公司估算，荷莫茲關閉，及烏克蘭持續攻擊俄羅斯，已實質從市場排除近10%的煉油能力，意味煉油產能將持續供不應求。