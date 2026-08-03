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油價飆 亞洲短程旅遊夯

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

受累於伊朗戰爭推升旅遊費用，亞洲旅客上半年偏好短程班機可及之地，以享受闔家同樂的設施，其中最熱門景點是香港迪士尼樂園。

旅遊平台Agoda分析今年1-6月預定，發現亞洲訂單以遊樂園、水族館、戶外景點為主。此區民眾大多喜歡搭機幾個小時內，能夠抵達的地點。許多國家最熱門的預訂景點，都適合全家玩上一整天，且位於亞洲主要短程旅遊的航線上。

信用卡公司Visa訪調亞洲約1.7萬名消費者，也發現63%受訪者在亞洲觀光。相形之下，到中歐、中東、非洲旅遊者為16%、到歐洲者為13%、到北美者為6%。

上半年許多航空公司主打地區航線，主要是伊朗衝突打亂飛航，導致燃油價格與航空附加費提高，拉高部分長程航線成本。與此同時，部分亞洲業者也持續增加地區運能。

分析顯示，亞洲訂單最多景點是香港迪士尼，凸顯大型遊樂園的吸引力。日本和南韓訂單最多景點分別是東京迪士尼、樂天世界；馬來西亞是吉隆坡水族館；台灣是九份與野柳等北海岸景點，泰國是Skyflyers巨型鞦韆。

報告結果指出，許多遊樂設施成了旅遊的主要原因，而非只是行程一環。Agoda越南主管說，遊客旅程以體驗為主，從遊樂園、市區景點、到戶外活動等等。

油價 旅遊 中東

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