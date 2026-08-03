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四大CSP支出衝2.4兆美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

彭博資訊統計，Google母公司AlphabetMeta、微軟與亞馬遜（Amazon）等美國四大超大型雲端業者，未來幾年的人工智慧（AI）承諾支出額共逼近2.4兆美元，顯示AI基礎建設熱潮保持不墜。

Google母公司Alphabet、Meta、微軟與亞馬遜（Amazon）近來在公布財報之際，也陸續披露過去一年來，預定花在租賃、建物、能源及其他設備的支出承諾暴增，包含短期支出、以及長達數十年的投資計畫。

例如Alphabet上周揭露，採購承諾、合約義務及還沒啟動的租賃合約，共達9,020億美元，年比暴增八倍多。根據申報文件，這筆金額包括技術設備、供電及租約。

Meta的支出承諾同樣大增，揭露未來的支出額將接近7,000億美元，較一年前勁增逾七倍，約半數是尚未啟動的資料中心租約支出，最長將分30年支付，預料自由現金流很快就會轉為負值。

不過，嚴格來說，這些支出並非全與資料中心有關，每家公司揭露承諾的管道略有不同，例如Meta一些支出歸在實境實驗室的消費者硬體產品，Alphabet和亞馬遜也有一些支出歸在內容授權。

Alphabet Amazon Meta

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