華許沉默 恐加劇美股震盪 專家：投資人應該「習慣不確定性」

美股經歷震盪的7月後，將進入向來被視為疲弱的8月，儘管最新數據發現，事實上美股8月以上漲居多，且市場也更穩定，但今年將碰到聯準會（Fed）主席華許「沉默療法」的影響，震盪恐難避免。

Bespoke指出，8月向來是美股表現疲弱的月份。但MarketWatch引述聖克拉拉加州大學榮譽教授麥奎禮（Edward McQuarrie）的研究發現，美股8月下跌是迷思，事實上若回顧過去200年的資料，會發現更廣泛的美國市場在這段期間不僅上漲，且平均報酬率還比其他11個月高。此外，若以「美股恐慌指數」VIX計算，8月的股市波動度也低於平均值。

今年來，從戰爭到關稅戰，再到居高不下的通膨，不間斷的變數給市場帶來巨大挑戰。如今，投資人不得不面對另一個風險：不願透露政策走向的聯準會。

聯準會與市場之間的緊繃關係終於在上周引爆。主席華許在利率政策會後記者會上，拒絕為如何對抗高通膨提供任何升息指引，這項「沉默療法」逼得市場矛盾全面白熱化。

其實，華許上任後便不斷重申他要「改革」聯準會，其中之一就是要打破過去幾十年過度追求「透明度」與「前瞻指引」的作法。他認為央行「講太多」反而會綁手綁腳，讓政策失去彈性。但這次FOMC的12名成員中，有三人主張升息，分歧之大在Fed相當罕見，他顯然仍堅持「沉默是金」，因而驚動市場。

Empower首席投資策略師諾頓說，「那場記者會的糟糕程度實在讓我感到震驚」。

花旗環球市場美國股票交易策略主管凱瑟在最新的報告中也寫道，投資人應該「習慣不確定性」，「展望未來，聯準會減少指引可能意味著這種情況會更頻繁出現」。

華爾街專業人士對華許的表現進行了毫不留情的批評。他們說，聯準會以前提出的指引，能夠讓交易員往決策者的思路靠攏，因此有助於降低市場動盪。