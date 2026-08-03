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韓股7月暴跌 散戶不滿

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

韓股大盤Kospi指數7月急遽反轉，重挫22%，寫金融海嘯以來的最大單月跌幅，向來以勇於承擔風險著稱的南韓散戶遭受重創，不滿情緒升高，有人誓言不再進場，也有許多人把矛頭指向政府。

在總統李在明推動股市改革，以及個股槓桿型指數型基金（ETF）上市的激勵下，南韓散戶5、6月共投入約78兆韓元（542億美元）買進Kospi成分股，卻因7月指數劇烈震盪而遭受痛擊。

南韓交易所（KRX）資料顯示，截至7月31日，共有1,859檔股票收盤價低於6月底水準，占Kospi指數及與Kosdaq指數共2,645家上市公司的約七成。Kospi指數7月也空前在單月四度觸發熔斷機制，22%成分股的7月跌幅都是2008年10月以來最大。南韓5月底推出個股槓桿型ETF，原意為擴大散戶投資選擇、遏止資金流向海外同類產品，如今卻被批評加劇市場波動。

儘管當局7月中旬暫停新的個股槓桿型ETF掛牌，並承諾推出更多措施，但許多散戶和市場參與者認為，這為時已晚。韓國股東聯盟會長鄭義正（音譯）表示，「對政府的憤怒和批評聲浪，已達最高點」。

韓股 散戶 南韓

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