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日美阻貶日圓還有續集 若觸發停損恐升破155價位

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日本財相片山最快3日將證實，東京與華府已聯手干預匯市，以阻止滑向40年來新低的日圓貶勢。專家表示，此舉可能成為日圓貶勢的轉折點。（路透）
日本財相片山最快3日將證實，東京與華府已聯手干預匯市，以阻止滑向40年來新低的日圓貶勢。專家表示，此舉可能成為日圓貶勢的轉折點。（路透）

彭博資訊與路透報導，日本財務大臣片山皋月最快3日將證實，東京與華府已聯手干預匯市，以阻止滑向40年來新低的日圓貶勢。專家表示，此舉可能成為日圓貶勢的轉折點，日圓投資人也高度警戒，本周將會有更多美日聯合干預行動。

報導指出，片山的宣布內容還在草擬，但可能最快3日公布，她可能強調，日美兩國決心對抗日圓的過度貶值。知實情官員被問及片山是否會宣布「聯合行動」時，回答「操作還在進行中」。

日經新聞報導，東京與華府正密切合作阻貶日圓，已執行一系列買進日圓的行動，為2011年來首度聯手干預匯市。彭博已報導，日本上周五（7月31日）再度進場，使日圓兌美元匯率當天收盤升值1.3%，報157.4日圓兌1美元，為兩個多月來高點。

日本當局對於和美國一同干預匯市的對外發言立場，似乎一直都是「不予置評」，僅含蓄暗示背後有美方的支持，但隨著多家媒體報導日美已聯合行動，並且披露畫面顯示，美國財長貝森特31日參加內閣會議時，桌上的「待辦事項清單」列有「買進50億至100億美元的日圓」，日本當局可能已決定改變策略，明確宣布已聯合干預。

日經指出，日本本周可能列出阻貶日圓的措施，包括進場干預等。日本Minato銀行策略師苅谷將吾說：「日圓持續貶勢走到轉折點的可能性正逐步升高。」岡三證券資深策略師武部力也表示：「貝森特5月訪日以來，日本與美國似乎正加強在匯市合作。」

儘管許多投資人仍懷疑干預匯市能否改變日圓的長期走勢，但上周的干預行動無疑已打擊日圓空頭信心。高盛策略師團隊認為，若日圓最近又開始貶值，當局似乎可能在未來幾天進一步出手，以爭取等待基本面好轉的更多時間。

而且，若這波干預未能成功阻貶日圓，影響可能擴及全球。瑞穗銀行駐倫敦資深外匯策略師中島將行指出，華府的憂慮，愈來愈可能是日圓重貶與日債加劇波動可能造成的風險，尤其是衝擊可能外溢到美債市場的可能性。

新加坡華僑銀行策略師沈慕祥認為，若美日聯合干預行動觸發停損，日圓兌美元可能升破155日圓價位，但這些干預行動扭轉日圓貶勢的程度，取決於是否會有更多干預行動、還是只是日本銀行（央行）更鷹派立場的替代品。

日圓 彭博 美日

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