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矽谷新創攻開放權重模型 主打具備高效率、避開地緣政治疑慮商品

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
矽谷新創公司競相設立開放權重模型，希望建立有別於中國大陸業者的平價選項。（路透）
矽谷新創公司競相設立開放權重模型，希望建立有別於中國大陸業者的平價選項。（路透）

隨著中國大陸較平價的開放權重人工智慧（AI）模型吸引愈來愈多美國企業採用，矽谷新創公司也競相設立新模型，希望建立有別於中國大陸業者的平價選項。

矽谷和華府日益擔心，Kimi、Qwen和DeepSeek等中國大陸模型，能力逼近美國頂尖同業，未來數年可能威脅美國AI業者的獲利能力，促使Arcee AI、Reflection AI和Poolside等美國新一批開放權重AI新創公司，押注市場需求將增加，並以具備中國大陸效率的開放權重模型、又能避開地緣政治疑慮為賣點，吸引企業採用。

2023年創立的Arcee AI，力求充分運用約2,000萬美元的有限預算、使用2,048組輝達Blackwell B300晶片訓練Trinity Large模型。Poolside則剛在7月推出旗下最新版本的開放權重模型Laguna S 2.1。

然而，美國開放權重AI先驅面臨資金問題，因為許多投資人質疑免費使用的開放權重模型，能否創造營收。美國起初在開放權重模型領域領先，相關產業與工具多圍繞著Meta的Llama系列模型發展，但中國大陸迅速趕上。Arcee共同創辦人麥奎德（Mark McQuade）說，他在Meta將重心轉離Llama模型後看見商機，卻面對創投業者的質疑與不信任。

過去一年來，許多企業眼看AI支出暴增，轉向較平價的中國大陸模型，使開放權重AI再度受到關注。輝達（NVIDIA）日前與多家美企發表聯署公開信，呼籲加強支持開放模型，並敦促政策制定者避免「過早施加限制」。輝達本身已也大舉投資Reflection AI、Poolside和Thinking Machines Lab等AI新創公司。

Arcee已在7月與美國能源部合作，預計打造聚焦科學研究的AI模型。麥奎德說，「目前情勢對我們有利，開放權重模型獲得廣泛採用，是早晚的事」。

矽谷 模型 DeepSeek

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