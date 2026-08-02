OPEC+再度提高9月石油產量目標 但增產仍難以實現

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）主要成員國2日同意，再小幅提高9月原油日產量目標18.8萬桶，理論上使OPEC+從2023年開始的減產量，已完全補足，從而在美伊戰爭停止時，擁有更大的增產空間。

自從2月底中東戰爭爆發以來，OPEC+每月都提高產量目標，儘管波斯灣國家的產量仍因荷莫茲海峽遭到關閉而使出口量備受限制。彭博資訊上周報導，OPEC+在9月增產之後，今年底前都將維持產量目標不變。

美國總統川普周末表示，在伊朗及其他中東國家告知他協議談判正在進行中之後，他將暫停對伊朗的攻擊。

不止波灣國家的產量遠低於目標，俄羅斯也因為石油出口受到制裁，實際產量無法達標。哈薩克則因為油輪在黑海頻頻遭到烏克蘭的攻擊，而被迫減產。