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中國AI模型低價突圍 矽谷新創競推替代方案

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
矽谷新創公司正競相設立新的開放權重模型，希望建立有別於中國大陸的平價AI選項。路透
矽谷新創公司正競相設立新的開放權重模型，希望建立有別於中國大陸的平價AI選項。路透

中國大陸開放權重的人工智慧AI模型崛起、改寫全球AI競爭格局，矽谷新創公司也競相設立新模型，希望建立有別於大陸業者的平價選項。

矽谷和華府日益擔心，Kimi、Qwen和DeepSeek等中國模型，能力逼近美國頂尖同業，未來數年恐威脅本土AI公司獲利能力。美國新一批開放權重AI新創，包含Arcee AI、Reflection AI和Poolside，押注市場需求將增加，他們的開放權重模型具備中國的效率，又能避開地緣政治疑慮。

2023年創立的Arcee AI，力求充分運用約2,000萬美元的有限預算、使用2,048顆輝達Blackwell B300晶片訓練旗下模型Trinity Large；AI公司Poolside則剛在7月推出旗下開放權重模型系列的新版本Laguna S 2.1。

然而，美國開放權重AI先驅面臨資金問題。許多投資人質疑免費使用的開放權重模型，能否創造營收，也擔心這類技術可能侵蝕OpenAI與Anthropic的封閉式模型業務。

主打封閉式模型的AI實驗室仍占主導地位。PitchBook數據顯示，第1季AI新創公司合計募得2,555億美元，其中近三分之二來自OpenAI、Anthropic和xAI的三輪融資。

美國起初在開放權重模型領域居先，相關產業與工具多半圍繞Meta的Llama系列模型發展，但中國很快迎頭趕上。Arcee共同創辦人麥奎德（Mark McQuade）說，他在Meta將重心轉離Llama模型後看見商機，卻迎來創投業者的質疑與不信任，「幾乎所有一線創投都拒絕我們」。

過去一年，許多企業眼看AI支出大幅攀升，轉而採用較平價中國模型，使開放權重AI再度受到關注，也凸顯美中差距持續擴大。輝達（Nvidia）日前與多家美企發表聯署公開信，呼籲加強支持開放模型，並敦促政策制定者避免「過早施加限制」。輝達本身已開發多款開放模型，也大舉投資Reflection AI、Poolside和Thinking Machines Lab等AI新創。

Arcee上月與美國能源部合作，預計打造聚焦科學研究的AI模型。麥奎德說，「目前情勢對我們有利，開放權重模型獲得廣泛採用，是早晚的事」。

矽谷 模型 DeepSeek 人工智慧 AI

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