宣戰日圓空頭？日本財相傳最快3日證實 已與美聯手阻貶日圓

彭博資訊與路透報導，日本財務大臣片山皋月最快3日將證實，東京與華府已聯手干預匯市，以阻止滑向40年來新低的日圓貶勢。專家表示，此舉可能成為日圓貶勢的轉折點。

報導指出，片山的宣布內容還在草擬，但可能最快3日公布，她可能強調，日美兩國決心對抗日圓的過度貶值。知實情官員被問及片山是否會宣布「聯合行動」時，回答「操作還在進行中」。

日經新聞報導，東京與華府正密切合作阻貶日圓，已執行一系列買進日圓的行動，為2011年來首度聯手干預匯市。彭博已報導，日本上周五（7月31日）再度進場，使日圓兌美元匯率當天收盤升值1.3%，報157.4日圓兌1美元，為兩個多月來高點。

日本當局對於和美國一同干預匯市的對外發言立場，似乎一直都是「不予置評」，僅含蓄暗示美方的支持，日本最高外匯事務官員三村淳31日便說，「我們不只從美國當局獲得精神上的支持」。

但隨著多家媒體報導日美已聯合行動，並且披露畫面顯示，美國財長貝森特31日參加內閣會議時，桌上的「待辦事項清單」列有「買進50-100億美元的日圓」，日本當局可能已決定改變策略，明確宣布已聯合干預。

日經指出，日本本周可能列出阻貶日圓的措施，包括進場干預等。

日本財務省也透過社群媒體X與市場溝通，發文表示「日本貨幣當局擁有廣泛工具，能因應市場流動性需求」，並提到能以美國公債為擔保，向聯準會（Fed）取得臨時美元流動性。

日本Minato銀行策略師苅谷將吾說：「日圓持續貶勢走到轉折點的可能性正逐步升高。」岡三證券資深策略師武部力也表示：「貝森特5月訪日以來，日本與美國似乎正加強在匯市合作。」