快訊

出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

睡前喝水也上榜！醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

外媒：台灣經濟勢如破竹 專家警告「川普恐要求與台灣重談貿易協議」

聽新聞
0:00 / 0:00

金融時報：美日聯手撐日圓 近30年來首見

中央社／ 東京2日綜合外電報導

英國「金融時報」（Financial Times）報導，上月日圓跌至數十年低點後，美國與日本近30年來首度聯手干預匯市，以支撐日圓匯價。

法新社報導，日圓上月一度貶至163.24日圓兌1美元，創下1986年以來最低水準，主要是受到美國利率居高不下、油價上漲及資本持續外流拖累。

金融時報引述消息人士說法報導，美國紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）7月31日罕見代表美國財政部賣出歐元、買進日圓，以支撐日圓匯價。

報導指出，相關交易由高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）執行。

美方此舉適逢上週日圓匯率大幅反彈，引發市場揣測日本當局也出手干預外匯市場。

7月31日日圓兌美元報160.53日圓，前一日曾升至158日圓。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，「目前無法斷言東京是否真的出手干預，但匯價走勢呈現典型干預跡象。」

金融時報引述分析師估計，日本此次干預規模可能約達8.45兆日圓（約528億美元）。

日本經濟新聞則估計，干預金額介於6兆至7兆日圓之間。

金融時報指出，若干預消息屬實，這將是美日自1998年以來首次採取協調行動支撐日圓。

分析指出，油價飆升及市場對債務問題的憂慮是日圓走弱的重要因素，但更關鍵的原因在於日本與美國等主要經濟體之間持續擴大的利差。

隨著市場日益相信美國聯邦準備理事會（Fed）可能在年底前再度升息，這項利差恐將進一步擴大。

利差擴大會促使投資人借入低利率日圓，再投資於日本以外、報酬率較高的資產。這種策略稱為「利差交易」（carry trade），會進一步造成資金外流，並對日圓匯價形成下行壓力。

日圓 金融時報 美日

延伸閱讀

美日聯手！日圓兩天升3.6% 近三個月來最高

近30年首次！美日聯手干預日圓匯價 貝森特便條紙被拍：買進日圓50億到100億

日圓轉向 全球經濟進入重新定價時代

美日聯手止貶反彈 日圓甜甜價沒了？專家：不用急

相關新聞

外媒：台灣經濟勢如破竹 專家警告「川普恐要求與台灣重談貿易協議」

半島電視台1日報導，人工智慧熱潮帶動台灣經濟成長勢如破竹，對美晶片出口成為關鍵市場，尤其台灣在今年5月成為美國第3大進口來源國，對美貿易順差逼近2000億美元，恐怕引爆「川普問題」。

美日聯手干預日圓…近30年首見 貝森特字條「待辦事項」曝光

日圓日前貶破163日圓兌1美元價位，引來美日聯手干預日圓匯價，這也是1998年以來，美日當局首次聯手進場支撐日圓匯率。日圓貶值雖讓赴日旅遊的民眾都能換到甜甜價，不過，對於國際貿易而言，日圓貶值則有利日本出口競爭力。

美經濟成長緩慢 通膨下不來 民眾生活比去年更苦

根據近期揭露的指標顯示，美國竟成長緩慢、通膨居高不下、30年房貸利率達到一年新高，消費者信心低迷，在在顯示民眾的生活要比一年前辛苦。

川普的降息之路 被對等關稅、中東戰爭愈推愈遠

川普總統自上任以來就一直高調主張聯準會(Fed)應調降利率以刺激經濟成長，然而隨著美伊戰爭爆發、油價急漲、通膨升溫的掣肘下，他儘管軟硬兼施，仍是事與願違。

華許想減少Fed開會次數 以淡化市場關注…阻礙多

美國聯準會(Fed)主席華許上周向同僚拋出一個想法：未來減少開會次數。華爾街日報報導，Fed決策委員會一年集會少於八次，與華許讓央行淡出市場目光焦點的目的相符。此外，Fed上周維持利率不變，但三位主張升息並投下反對票的官員上周五接連警告，若太晚應對通膨，日後可能被迫採取更激烈的行動。

售世界盃股權挨轟 FIFA主席喊卡 恐衝擊連任

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾日前突然拋出把世界盃足球賽成立商業公司，並把20％股份賣給私人企業的計畫，招致歐洲、中北美暨加勒比海地區、亞洲等三大足聯強力抨擊抵制，以及兩位FIFA高層公開批評後，英凡提諾1日發表聲明宣布：「這項提案不會繼續推進。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。