金融時報：美日聯手撐日圓 近30年來首見

英國「金融時報」（Financial Times）報導，上月日圓跌至數十年低點後，美國與日本近30年來首度聯手干預匯市，以支撐日圓匯價。

法新社報導，日圓上月一度貶至163.24日圓兌1美元，創下1986年以來最低水準，主要是受到美國利率居高不下、油價上漲及資本持續外流拖累。

金融時報引述消息人士說法報導，美國紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）7月31日罕見代表美國財政部賣出歐元、買進日圓，以支撐日圓匯價。

報導指出，相關交易由高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）執行。

美方此舉適逢上週日圓匯率大幅反彈，引發市場揣測日本當局也出手干預外匯市場。

7月31日日圓兌美元報160.53日圓，前一日曾升至158日圓。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，「目前無法斷言東京是否真的出手干預，但匯價走勢呈現典型干預跡象。」

金融時報引述分析師估計，日本此次干預規模可能約達8.45兆日圓（約528億美元）。

日本經濟新聞則估計，干預金額介於6兆至7兆日圓之間。

金融時報指出，若干預消息屬實，這將是美日自1998年以來首次採取協調行動支撐日圓。

分析指出，油價飆升及市場對債務問題的憂慮是日圓走弱的重要因素，但更關鍵的原因在於日本與美國等主要經濟體之間持續擴大的利差。

隨著市場日益相信美國聯邦準備理事會（Fed）可能在年底前再度升息，這項利差恐將進一步擴大。

利差擴大會促使投資人借入低利率日圓，再投資於日本以外、報酬率較高的資產。這種策略稱為「利差交易」（carry trade），會進一步造成資金外流，並對日圓匯價形成下行壓力。