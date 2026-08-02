外媒：台灣經濟勢如破竹 專家警告「川普恐要求與台灣重談貿易協議」

半島電視台1日報導，人工智慧熱潮帶動台灣經濟成長勢如破竹，對美晶片出口成為關鍵市場，尤其台灣在今年5月成為美國第3大進口來源國，對美貿易順差逼近2000億美元，恐怕引爆「川普問題」。

美國總統川普致力縮減美國與經濟盟友的貿易逆差，也多次抨擊對美出口遠高於進口的國家。加拿大亞伯達大學中國研究中心學術教職顧問哈斯麥斯（Reza Hasmath）警告，「目前看來，台美之間似乎是雙贏局面，但台灣只是在延後面對一個不可持續的現實」，台美關係已浮現隱憂，川普可能很快尋求與台灣重新談判貿易協議。

台灣出口在AI熱潮帶動下強勁成長，2025年GDP成長率達8.63%，2026年第1季更飆至13.69%，第2季仍高達12.92%。

華府智庫「大西洋理事會」史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）高級研究員羅谷（Dexter Tiff Roberts）形容，台灣GDP成長「勢如破竹」，並預期這股趨勢可望延續，因全球最先進AI模型所需的高階晶片約90%由台灣生產，美國及全球市場需求短期內不會消失。

半島電視台指出，這波成長很大程度來自AI及其他科技產品出口，美國尤其成為關鍵市場。去年美國自台灣進口商品總額達2010億美元，幾乎是2024年1160億美元的2倍；今年5月，台灣更超越中國，成為美國第3大進口國，僅次於墨西哥與加拿大。

哈斯麥斯直言，這是一段「不平衡的關係」，長期而言不利於台灣。他補充，川普不會長期容忍如此龐大的貿易順差，可能很快會尋求與台北重新談判貿易協議。

報導指，根據這項協議，台灣企業可將相當於其美國工廠產能2.5倍的產品出口至美國，且不必擔心遭課徵高額關稅。後續貿易協議中，台灣則同意調降99%美國輸台商品的關稅。

羅谷也示警，川普一向反覆無常，這種性格本身就帶來不確定性。

除此之外，羅谷指出，台灣這波繁榮成長雖然「非常真實且明顯」，內部卻存在經濟結構隱憂。

AI、半導體產業高速成長之際，塑膠、紡織等傳統出口產業表現不佳，而且AI榮景並未惠及多數就業人口；專家估計，晶片產業最多僅僱用約35萬人，多數年輕人也不在高科技業工作。股市大漲雖帶來「財富效應」，但受惠範圍有限，經濟學家因此警告，台灣可能形成富裕族群持續成長、較弱勢族群停滯甚至衰退的「K型經濟」。

與此同時，台積電一家公司就占台股市值約40%，並貢獻台灣GDP成長的4個百分點，哈斯麥斯認為，這種高度集中的經濟結構「不可持續」。

此外，台灣約5分之1人口已超過65歲，還面臨能源尤其石油高度仰賴進口，以及缺水等長期風險。

中國因素也是台灣經濟前景的一大不確定性。兩岸長期緊張也為台灣高度依賴科技出口的成長模式增添地緣政治風險。

哈斯麥斯警告，如果AI熱潮最終反過來傷害台灣，再加上經濟結構失衡等問題，可能累積成「影響選民態度、甚至導致政權更替」的因素。