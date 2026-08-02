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OPEC+料續增產 產能受限與新配額談判恐添變數
隨著中東戰事持續干擾全球能源供應，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）成員沙烏地阿拉伯、俄羅斯及其他5國，預料今天將透過線上會議決定調升9月石油生產配額。
法新社報導，能源市場研究公司睿諮得能源（Rystad Energy）分析師李昂（Jorge Leon）表示，OPEC+可能將每日產量上調18萬8000桶，延續近月來類似幅度的增產措施。
不過，李昂指出，9月增產可能是目前這波產量調整的最後一次。
2022年底至2023年間，OPEC+因擔心油價下跌，先後3度同意減產，總減產幅度接近每日600萬桶。
但自2025年起，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克、阿爾及利亞、阿曼及阿拉伯聯合大公國決定改變策略，逐步提高產量。阿聯在今年5月1日退出OPEC+前，也曾參與相關增產安排。
儘管部分產油國決定調升9月生產配額，瑞士銀行（UBS）商品分析師史特諾沃（Giovanni Staunovo）指出，由於許多OPEC+成員國「產能下滑」，無法達到官方設定的生產目標，因此提高產量配額的實際意義已降低。
他說，中東戰爭期間，伊朗掌控的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，導致波灣國家出口量難以增加；儘管美伊6月簽署諒解備忘錄後，航運活動曾短暫回升。
此外，俄羅斯石油基礎設施多次遭烏克蘭無人機攻擊，目前產量約維持在每日900萬桶，低於每日980萬桶的生產目標。
另據DNB Carnegie分析師指出，9月增產後，自明年起OPEC+將面臨「新的生產配額談判」，且過程「可能相當艱難」。
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