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中國AI外交恐致科技陷阱 專家籲美攜台灣等夥伴抗衡

中央社／ 華盛頓1日專電

美中AI競賽引發關注，華府智庫專家撰文指出，中國正試圖推動人工智慧（AI）外交，可能導致影響深遠的「科技陷阱」，呼籲美國攜手台灣等夥伴抗衡，打造開放、具韌性且多元的AI生態系統，而非由單一威權大國主導的系統。

美國應如何因應中國在AI發展方面日益激烈的競爭，相關討論近來持續升溫，主要原因包括北京新創公司月之暗面近期推出Kimi K3模型，其能力已漸逼近OpenAI與Anthropic等美國公司的模型。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）亞太安全事務主任克羅寧（Patrick M. Cronin）及助理研究員賴品杉共同撰寫「美國如何反制中國的新興科技陷阱」（How the US Can Counter China’s Emerging TechTrap）文章，7月30日刊於「外交家」（The Diplomat）雜誌網站。

這篇評論寫道，中國已進入戰略競爭的新階段，繼「一帶一路」倡議後，中國國家主席習近平如今正設法輸出更具影響力的東西：中國整個AI生態系統，從晶片、雲端基礎設施到基礎模型、標準、應用程式、勞動力培訓及治理。

文章示警，「一個國家在這種技術堆疊中陷得越深，就越難脫身」。如果說「一帶一路」製造了債務陷阱，那麼北京的最新舉措恐造成影響更為深遠的「科技陷阱」。

文章指出，中國新興的AI外交核心在於其日前倡議成立的「世界人工智慧合作組織」，並由AI應用中心、開源模型、技術培訓、數位標準和基礎設施援助作為支持。這代表北京國際戰略的最新演進，也就是將外交策略與AI技術堆疊結合，華府應嚴肅看待這項挑戰。

儘管美中在印太地區仍處於可控的競爭狀態，不過文章寫道，華府與北京之間決定性的爭奪戰，已不再侷限於西太平洋的軍事平衡，更多的是關乎「誰將塑造未來經濟、政府及社會的技術基礎」。而只要嚇阻維持有效，核心競爭很可能是經濟與技術，在AI和其他關鍵技術領域確立領先地位的國家，也將從而獲得持久的經濟、軍事及地緣政治影響力。

文章指出，中國的AI外交同時涉及多項戰略目標，包括強化國內技術自給自足、擴大中企的全球市占率、在開發中國家創造長期依賴，以及提升北京的地緣政治影響力。

近期的進展表明，北京野心不能再被忽視，月之暗面推出的Kimi K3前沿模型，顯示中國正在縮小與美國模型之間的差距。英國「AI安全研究院」（AI Security Institute）推估，中國在前沿模型領域落後美國的時間，已從大約9個月縮短到只有4到5個月。

不過，文章分析，決定性的競爭不單關乎誰能製造出全球最強大的AI模型，而是在於數十個新興經濟體是否圍繞一個最終由中國共產黨塑造的生態系統，以建構其數位基礎設施。圍繞中國AI生態系統建構數位未來的國家，其結果不僅是商業依賴，還涉及政治籌碼。

文章指出，要贏得全球AI生態系統爭奪戰，美國及其盟友需要提供具競爭力的技術，也必須制定協調一致的標準、融資、基礎設施和長期戰略規劃。包括旨在確保可靠的半導體和關鍵礦產供應鏈安全的「矽盛世」（Pax Silica）倡議等作為，都是重要基石；輝達、OpenAI、Anthropic、微軟、亞馬遜、谷歌等眾多公司所領導的美國創新生態系統也是強力後盾。

不過，光有這些還不夠，美國仍需要一套完整的AI外交戰略，文章呼籲，華府應協助各國發展主權數位能力，而不致淪為任何單一威權科技生態系統的附庸。美國應設立專門的「AI堆疊發展基金」，幫助夥伴資助安全且具互通性的AI基礎設施。

文章指出，與中國不同，美國提供的是開放而非脅迫、互通性而非獨占性，以及具韌性的夥伴關係而非政治籌碼。「美國的盟友正是這一優勢的核心」，日本、韓國、澳洲、台灣和其他可靠的夥伴，在半導體、先進製造、雲端基礎設施、AI應用和數位治理方面貢獻了世界級的能力。

文章寫道，這些國家聚在一起，可以提供北京無法提供的東西：一個開放、具韌性且真正多元的AI生態系統，而非由單一威權大國主導的系統。

外交 科技 OpenAI

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