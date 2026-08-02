萊茵河水位創新低衝擊運輸 德國Q3經濟估受影響

德國持續少雨、高溫，萊茵河科隆觀測站今天測得68公分水位，創歷史新低。由於萊茵河承擔德國大量工業原料與能源運輸，專家警告，低水位已推升物流成本，若情況持續至夏末，可能使德國第3季國內生產毛額（GDP）減少0.1至0.2個百分點。

根據德國聯邦水道與航運管理局（WSA）資料，萊茵河科隆（Cologne）觀測站今天上午測得68公分水位，較2018年10月創下的69公分歷史低點再低1公分，刷新紀錄。位於魯爾工業區的杜伊斯堡－魯爾奧特（Duisburg-Ruhrort）測站也降至153公分，追平歷史最低紀錄。

德媒商報（Handelsblatt）指出，萊茵河是德國最重要的內河航運路線，也是德國工業與能源運輸的重要命脈。大量原料與貨物仰賴河運，因此水位變化往往直接影響工業生產與物流成本。

德國內河航運協會（BDB）副執行長施皮斯（Fabian Spieß）告訴商報，萊茵河目前尚未出現禁航情況，但因水位降低，貨船為避免擱淺，運輸時必須減少載重。業者必須增加船次，才能維持原有運輸量，導致運輸成本顯著上升。

德國回收與原料產業3大協會近日即發布聯合聲明指出，目前內河船舶載貨量僅剩平時的1/3至1/2，部分航線運費已較平時增加3至4倍。除了運費上升，企業還須承擔貨運延誤及物流改道等額外成本。

針對萊茵河低水位帶來的影響，德國經濟研究所（IW）指出，化工、鋼鐵及石油產業最容易受到衝擊，因為這些產業高度依賴大宗原料運輸，而公路與鐵路短時間內也難以完全取代河運功能。

此外，若低水位情況持續，影響也可能逐漸反映在民生物價上。建材及能源產品價格恐面臨上漲壓力，德國加油站協會也警告，若萊茵河關鍵河段水位持續下降，部分地區燃料供應可能受到影響，進一步推升油價。

基爾世界經濟研究所（IfW）景氣與成長研究中心主任庫茨（Stefan Kooths）估計，低水位可能使德國第3季GDP減少0.1至0.2個百分點，相當於約10億至20億歐元（約新台幣370億至740億元）的經濟損失。

除了萊茵河外，德國主要河川包括易北河（Elbe）與多瑙河（Donau）近期也出現低水位現象。

德國聯邦水文研究所（BfG）表示，近年低水位事件發生頻率與強度都有增加趨勢，與氣候變遷導致氣溫升高及蒸發量增加有關。若未出現大範圍且持續性的降雨，德國主要河川低水位情況短期內難緩解。