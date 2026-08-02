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日圓難救…三「破洞」讓資金持續外流

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

日圓匯率自二○二一年開始走貶，一路從一百貶至一百六十日圓兌一美元，日本過去曾兩度進場干預，結果並未收效，近日甚至傳出美日聯手阻貶日圓，市場也普遍認為效果有限，專家認為，目前日本政府面臨嚴重的財政赤字、貿易逆差，以及資金外流三大結構性問題，若無改善，日圓長期仍會偏弱勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，日本政府自一九六○年代起便依賴舉債維持基建支出，政府債務超過國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二百二十，財政支出失控。首相高市早苗上任後，不斷編列巨額補充預算，甚至對東南亞能源進行補貼，引發市場對日圓信用的懷疑。

金融問題則來自美日利差，日本長期維持極低利率，使日圓成為全球廉價資金來源，近年經數次升息也才達百分之一，而美國利率是百分之三點五，美日利差多達百分之二點五，吸引投資者借貸低利日圓，轉投資美國人工智慧半導體等高成長股票，日本資金外流嚴重。

貿易方面的硬傷也無法忽視。孫明德指出，近幾年原屬日本出口強項的家電、汽車，不斷地受到韓國及中國大陸產品的挑戰，市占率明顯下降，以東南亞國家家電市占率變化為例，韓國家電市占率百分之廿五，中國大陸約百分之廿，但日本只剩百分之十。市占率節節敗退的還有汽車，日本汽車全球市占從三成多降至二成五，貿易逆差也讓日圓匯率守不住。

財政赤字、金融外流、貿易逆差這三大問題如果無法改善，孫明德說，就像浴缸有三個破洞，即使努力放水，三個洞仍能把水漏光，無法扭轉日圓匯率弱勢的格局。

值得注意的是，受通膨影響，美國聯準會愈來愈偏鷹，市場也預期聯準會未來幾個月內升息的機會愈大，若日圓沒有跟著升息，則美日利差會再擴大，將再次打擊日圓匯率。

孫明德指出，日本二○二二年、二○二四年兩次大動作干預日圓匯率，但效果不顯著。二○二二年投入九點二兆日圓、二○二四年投入十五點三兆日圓，二○二二年日圓匯率來到一五二，而二○二四年日圓匯率貶至一六二日圓兌一美元。

對於日本政府還能動用哪些工具，孫明德感到質疑，十年美債殖利率來到百分之四點七的高點，債券價格跌成這樣，美國政府不會同意讓日本使出賣美債、拿美元、救日圓這招，日銀升息又會衝擊日本政府償債能力，在這種賣不了美債、升不了息的窘境下，出手干預只有短期效果，日圓走勢長期恐怕仍是護不住。

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