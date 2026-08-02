美日聯手止貶反彈 日圓甜甜價沒了？專家：不用急

暑假還剩一個月，台灣人前往日本旅遊的旺季還沒結束，日圓日前一度貶至一六三日圓兌一美元後快速反彈，也使得國人赴日旅遊換匯成本增加。台銀換匯的日圓現鈔驚見○點二○八六兌一日圓，是五個半月以來最差價位，網友們紛紛後悔沒有早點換。專家表示，日圓短期因官方干預而出現反彈，但長期趨勢仍偏弱，日圓甜甜價還有，不用急著搶。

原本貶勢不止的日圓匯率，因為日本政府已表態要介入，加上這次還傳出有美國的幫忙而止貶反彈；美國財長貝森特不知是否不小心讓攝影記者拍到桌上小紙條，待辦事項寫著要買進五至十億美元的日幣，展現美日聯手阻貶日圓的決心。

新台幣可以換多少日圓，與新台幣對美元強弱、日圓對美元強弱連動相關，今年暑假前的六月，台銀的日圓現鈔報價跌破○點二○○元兌一日圓價位，出現○點一九九二元兌一日圓的驚喜價，七月初回到○點二○一以上。

由於新台幣對美元匯率走勢也疲弱，因此七月台幣對日幣走勢也不強，直至卅一日，台銀才出現○點二○八六元兌一日圓的報價。以同樣兌換十萬元台幣的日幣來看，現在換日圓，硬生生比一個半月前少換二萬二千多日圓。

不過，觀察日圓對台幣長期匯率表現，所謂的日圓甜甜價標準一路下修。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，許多人一路從日圓相對便宜時就開始分批買進，結果日圓對美元匯率一路從一百、一百二十、一百四十走到一百六十附近，「愈買愈甜」，反而套牢不少投資人。

他表示，日本政府近期雖然出手干預匯市，讓日圓一度自一百六十附近回升至一五七左右，但干預效果恐怕仍只是短期現象，無法改變長期趨勢，即使此次傳出是美日聯手，但在根本原因未改善之前，砸錢阻貶的效果仍然有限。

若有赴日旅遊的日幣需求，按照行程分批換匯即可，不必因為媒體上日圓甜甜價的報導滿天飛而急著一次大買進。孫明德說，甜的吃多了也會蛀牙，民眾不要每次看到甜甜價就持續加碼買日圓，以免陷入一路攤平的風險。

值得注意的是，日本政府宣布明年四月起，實施為期兩年的食品消費稅率從百分之八降至百分之一，並補助中低收入戶現金，反映日本正透過減稅及補貼，減輕對民眾生活的衝擊；日圓走弱被視為近年推升日本輸入性通膨的重要因素之一，日本政府提前祭出減稅及補貼措施，也反映官方對弱勢日圓推升物價壓力並未掉以輕心。

上周日圓兌美元匯率區間落在一五七點九八至一六三點九五。根據富邦銀行最新匯率報告，預估本周日圓兌美元匯率區間將落在一五八至一六二之間。