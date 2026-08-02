近30年首次！美日聯手干預日圓匯價 貝森特便條紙被拍：買進日圓50億到100億

日圓日前貶破一六三日圓兌一美元價位，引來美日聯手干預日圓匯價，這也是一九九八年以來，美日當局首次聯手進場支撐日圓匯率。日圓貶值雖讓赴日旅遊的民眾都能換到甜甜價，不過，台灣傳統產業卻有苦說不出，以台灣和日本都有生產並外銷的工具機為例，日圓若貶得比台幣還多，台灣工具機出口業者在匯率上難免吃虧。

英國金融時報七月卅一日引述知情人士報導，美國財政部同日罕見出手干預日圓匯率。日本共同社八月一日也引述日本政府相關人士報導，日本政府及日銀（日本央行）七月卅、卅一日連兩天採取買進日圓的匯市干預作為。

美國財政部上述作為由紐約聯邦準備銀行負責，代表該部拋售歐元、買進日圓，並透過高盛與摩根士丹利執行。

路透攝影記者七月卅一日在參加川普政府內閣會議的美國財長貝森特身後拍到，便條紙上畫線標示「待辦事項」，並寫著「買進日圓、五十億到一百億（美元）」。貝森特曾對美國「福斯財經」表明，日圓被嚴重低估，匯率過度波動並不健康。

被稱為「日圓先生」的日本財務省財務官三村淳接受日媒訪問時暗示，「據瞭解，（我們）正從美國當局獲得超過純粹精神上支持的支援（即匯率檢查）。（日美當局）彼此的聯絡未曾中斷」。日本財務大臣片山皋月則婉拒置評。

在投資人擔憂中東緊張又升高引發油價上漲，和日本首相高市早苗上周宣布，自明年四月起實現食品消費稅的實質零稅率下，日圓匯率一度逼近一六四日圓兌一美元。然而，七月卅一日回升至一五九以下，市場不禁猜測日本當局出手阻貶日圓。

彭博根據日銀公布的帳戶資料和貨幣經紀商的預測估算，七月卅日操作的規模約八點四五兆日圓（約台幣一點七兆元）。這可能是日本當局史上最大的單日干預。芝加哥商品交易所集團資料數據顯示，七月卅日一連串買進日圓的操作，使日圓交易量創近十二年新高。

從台灣產業角度來觀察，工具機產業認為，目前台幣匯率仍不利台灣工具機出口的競爭，觀察二○二一年起至二○二六年七月初的匯率變化，台幣匯率僅貶值約百分之十三，日幣貶值幅度卻高達百分之五十七，兩者相差約百分之四十四。不過，近年兩者對美元的貶值幅度已相近，匯率競爭劣勢未再持續擴大。

日圓相對台幣仍偏弱，使台灣機械與工具機出口競爭力持續承受壓力。不過，匯率並非外銷競爭力的唯一因素，法人認為，台灣機械與工具機產業近期受惠於自動化與人工智慧（ＡＩ）需求熱潮的外溢效果，從外銷訂單可以發現，部分工具機及關鍵零組件的接單已見回升，產品升級及差異化仍會是競爭的最佳利器。