晶片需求暢旺 南韓上月出口飆增62%

南韓7月出口額強勁成長62.8%並創下史上次高的紀錄，顯示AI帶動的需求持續支撐經濟，也強化南韓央行進一步升息的理由。

南韓產業通商資源部1日公布，7月出口較去年同期增加62.8%至988.9億美元，低於6月修正後近50年來最快的70.7%增幅，但優於經濟專家原估的59.5%。進口增加26.5%至685.6億美元，貿易順差為303億美元。

按工作天數差異調整後，7月出口年增69.6%。

半導體仍是出口成長主力，受惠於AI和資料中心投資不墜。晶片出口較去年暴增178.8%至410億美元，連續第二個月超過400億美元，原因是AI資料中心的強勁需求導致記憶體價格居高不下。電腦相關產品出口狂增404%。受油價上漲帶動，7月石油製品出口較一年前增加34%；汽車和鋼鐵產品出口分別增加7.0%和4.4%。

家庭電器出口滑落4.1%至6億美元，是南韓前20大出口項目中唯一下滑的類別。

就出口目的地來說，7月對中國大陸出口增加96.2%，對美國出口增加68.7%，對歐盟和東協出口也維持強勁，反映半導體和其他AI相關產品需求持續暢旺。

這些數據也支持南韓央行上個月把基準利率調高1碼至2.75%的決定。南韓央行上個月是自2023年初以來首次升息。