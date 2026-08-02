Fed 主席華許提議減少開會次數 外界推測有意淡化市場注意力

美國聯準會（Fed）主席華許上周向同僚拋出一個想法：未來減少開會次數。華爾街日報報導，Fed決策委員會一年集會少於八次，與華許讓央行淡出市場目光焦點的目的相符。此外，Fed上周維持利率不變，但三位主張升息並投下反對票的官員上周五接連警告，若太晚應對通膨，日後可能被迫採取更激烈的行動。

知情人士說，在上周聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議上，華許把縮減開會頻率的構想提出討論，並簡短提及一年集會六次的優點，但尚未定案。Fed發言人不予置評。

目前FOMC每年在華府召開八次利率決策會議，若作更動，對Fed將是重大轉變。在此之前，華許表示將避免提供利率政策走向的前瞻指引，已備受投資人批評。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）說，這個建議讓人一窺華許想把Fed改造成什麼模樣—減少對外發言，避免引起市場注意。減少FOMC定期開會的頻率，也是基於同樣的道理。

然而，落實這項改變面臨短期限制。早在去年9月，Fed就公布2028年元月底前的會議時程表，許多活動和其他待辦事項也已排定。

適法性也有問題：聯準會治理法規規定，FOMC每年至少必須集會四次。一年集會八次的慣例追溯至1981年。根據FOMC治理規定，主席或任三位FOMC委員可召開會議。蒂米羅斯指出，縮減開會頻率不能淡化市場注意力，反而更可能引發關注，因為會議次數減少，使每一場會議顯得更是大事件。

另一方面，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里表示，他會投下反對票，是因為他傾向立即啟動一系列小幅政策調整，以遏制以連續五年高於目標的通膨。

克理夫蘭聯準銀行哈瑪克也說，由於通膨偏高，且如果沒有採取行動是不會自行回落到可接受的水準，因此他上周投票支持升息。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根則說，鑒於美國勞動市場穩固且正在增強，加上通膨面臨上行風險，如果不在近期採取適度行動，聯準會將無法讓通膨重新朝向2%回落的軌道上。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林告訴FT，美國公債近期遭拋售，反映市場正向聯準會發出訊號：若要在抗通膨方面獲取公信力，就必須升息，而非僅靠口頭表態。