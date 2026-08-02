費半單月跌20% 盯兩大關鍵財報

美國股市經歷震盪7月後，最後一個交易日收高。亞馬遜（Amazon）財報亮眼，帶動大型科技股反彈，暫時蓋過通膨、升息和中東局勢疑慮。不過，亞馬遜大漲和蘋果（Apple）重挫形成強烈反差，凸顯投資人對AI支出和科技股財報愈來愈挑剔。

標普500指數上周五漲0.7%，道瓊工業指數攀漲276點；那斯達克綜合指數漲1%。三大指數周線上漲至少1%。不過，7月形同原地打轉，道瓊小漲0.3%，標普500下跌0.1%，那斯達克下跌3.2%。

費城半導體指數上周五變化不大，但月線大跌20.6%，寫下2008年以來最差單月表現。台積電ADR單日小漲0.2%，7月也大跌15.4%。

亞馬遜上周五飆漲15%，雲端運算營收加速成長，帶動市值創下歷來最大單日增幅，也抵銷蘋果重挫7.3%的拖累。蘋果對9月止一季提出的業績展望不如預期，股價寫下2014年以來最大跌幅，市值一天蒸發3,578億美元，不僅是蘋果歷來最慘，也是美國上市公司史上第三大單日市值損失。

兩大科技巨人的股價走勢也把市場拉向不同方向。蘋果所屬的標普500資訊科技類股下跌0.5%，亞馬遜所在的非必需消費類股則大漲6.1%。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）形容，目前行情「就像搭船賞鯨。大家看到鯨魚就一窩蜂跑向船的一側，等鯨魚游到船底，又全部跑到另一側。」

Nationwide首席市場策略分析師哈克特（Mark Hackett）認為，近日波動較像持股部位調整，還不像AI行情基本面開始惡化，只是相關投資槓桿偏高，放大了市場震盪。

展望8月，Bespoke指出，8月向來是美股表現疲弱的月份。但MarketWatch檢視過去數據發現，美股8月下跌是迷思，事實上美股在這段期間反而常上漲，且市場波動遠低於平均值。

未來一周，7日公布的美國7月就業報告將是市場焦點，投資人將藉此判斷經濟和利率走向。企業財報方面，超微（AMD）、馬斯克旗下SpaceX也將在4日發布財報。SpaceX財報不只考驗公司評價，也可能牽動投資人整體風險胃口。