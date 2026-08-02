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又爆缺貨？光通訊雷射元件廠 迎錢潮

經濟日報／ 記者蘇嘉維、編譯易起宇／綜合報導

美國光通訊大廠Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）在巴黎RAISE人工智慧（AI）峰會警告，未來AI基礎建設能否持續成長瓶頸在磷化銦（InP），預期缺貨情況更勝目前的記憶體產業，原因在於未來AI基礎建設內部所有元件幾乎都要用到InP製程雷射，未來市場需求量會是數倍以上成長。

法人看好，光通訊雷射元件概念股波若威（3163）、華星光（4979）、光環（3234）等供應鏈可望受惠。

外電報導，赫爾斯頓指出，AI基礎建設持續成長，預期下一個缺貨產品會是InP。他解釋，InP是目前光通訊雷射元件主要元素。

據了解，全球目前InP製程相關光元件技術最成熟且先進供應商，莫屬Lumentum、Coherent。在未來AI資料中心都需要大量InP光元件情況下，赫爾斯頓指出，單靠Lumentum及Coherent並無法滿足輝達或其他AI廠商大量需求，未來AI基建對InP光元件需求量會是倍數成長，預期後續這波InP缺貨情況會比當前記憶體缺貨漲價潮更嚴峻。

缺貨 光通訊 華星光

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