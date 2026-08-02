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美日聯手！日圓兩天升3.6% 近三個月來最高

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合外電

共同社引述日本政府相關人士報導，日本政府及日銀（日本央行）連兩天進場拉抬日圓，英國金融時報引述知情人士指出，美國財政部7月31日罕見出手干預日圓匯率。這是自1998年以來美日當局首次聯手進場支撐日圓匯率。

路透攝影記者7月31日也在參加川普政府內閣會議的美國財長貝森特身後拍到，便條紙上畫線標示「待辦事項」，並寫著「買進日圓、50億到100億（美元）」。

根據彭博資訊的報價，日圓兌美元在7月31日升值1.34%，至157.4日圓兌1美元，寫5月初以來最高水準。兩天下來，日圓累計升幅3.68%。此前日圓匯率還在1986年以來最低水準附近徘徊。

美國財政部是由紐約聯邦準備銀行負責，代表該部拋售歐元、買進日圓，並透過高盛與摩根士丹利（大摩）執行。

由於這次是美日聯手干預，因此花旗集團外匯策略師高島修認為，極短期內日圓不太可能貶破164；市場將顧慮進一步干預作為，現在美元兌日圓匯率上檔空間可能有限。

但也有看法是日本政府任何干預作為，若缺乏對日銀升息預期，將難以對日圓提供持久性支撐；尤其市場普遍預期美聯準會（Fed）未來幾月內將升息，這將拉高美元。

東京三井住友信託銀行貨幣與利率客戶團隊資深顧問加藤倫義表示，市場低估了當局，投機者拋售日圓難度可能已放大。若有進一步干預行為，日圓可能升破155。

貝森特在社媒的「美日關係穩固且密切協調」發文，也使市場對新一波作為的猜測升高。他此前就對福斯新聞表明，日圓被嚴重低估，匯率過度波動並不健康。

高盛的卡希爾（Michael Cahill）和坎特（Lexi Kanter）認為，即使干預不太可能成為解決日圓疲弱的「可持續解方」，短期仍可發揮效果。他們在給客戶報告中寫道，日本擁有足夠外匯存底，可讓這項政策維持一段時間。

Evercore ISI策略師卡西拉吉（Marco Casiraghi）和呂剛（Gang Lyu）也說：「若沒有利差支撐，匯市干預效果可能相對短暫。」「日本央行雖把匯率列為通膨風險來源，但至今仍拒絕更積極介入支撐日圓。」

Rabobank外匯策略主管佛利（Jane Foley）上周五接受彭博電視訪問時另指出：「關鍵問題是，日圓能否守住160，而不再繼續往上衝。市場顯然非常緊張。」

日圓 美日 日圓匯率

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