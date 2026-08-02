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美日聯手干預帶動日圓走強 專家：改變基本面需三關鍵
美日聯手干預，帶動日圓走強，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，光靠官方干預是不夠的，要改變日圓基本面，需三大關鍵因素，包括一、聯準會貨幣政策方向轉向降息；二、高油價及荷莫茲海峽情勢改善；三是日本央行升息路徑、幅度與終端利率等態度明確。
林啟超分析，日圓過度貶值確實不利全球金融市場穩定，美方未必樂見，因此若日本希望穩定匯市，美國可能採取較配合態度。
林啟超表示，日圓此波弱勢，除國內因素，外部環境同樣形成壓力。包括市場近期重新提高對美聯準會可能維持高利率、甚至升息預期，美元持續受支撐，導致日圓、歐元及新台幣等非美貨幣承壓；日本央行後續升息路徑與終端利率仍有不確定性，以及日本壽險公司對日債需求減弱、資金流向海外等因素，加速日圓貶值。
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