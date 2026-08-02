美日聯手干預帶動日圓走強 專家：改變基本面需三關鍵

日圓日前貶破一六三日圓兌一美元價位，引來美日聯手干預日圓匯價，這也是一九九八年以來，美日當局首次聯手進場支撐日圓匯率。日圓貶值雖讓赴日旅遊的民眾都能換到甜甜價，不過，台灣傳統產業卻有苦說不出，以台灣和日本都有生產並外銷的工具機為例，日圓若貶得比台幣還多，台灣工具機出口業者在匯率上難免吃虧。

2026-08-02 00:00