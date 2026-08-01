快訊

女子慘遭下藥性侵 竟是男友舅舅下的手…他上訴二審認罪改判9年

熊本強震最暖一幕！19歲青年兩度冒死鑽廢墟 瓦礫堆中救回2命

美股將揮別7月慘況？策略師：3利空未除 後市看通膨臉色

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股上月遭遇三大利空襲擊，通膨復熾疑慮是其中之一。路透
美股上月遭遇三大利空襲擊，通膨復熾疑慮是其中之一。路透

美股歷經7月的淒風苦雨，科技股夏季漲勢回吐大半，三大指數月線全面收黑，其中又以那斯達克綜合指數大跌3.2%最慘。投資人此刻最關切的問題是：最糟情況過去了嗎，或者賣壓才剛開始？

MarketWatch報導，綜合分析師看法，美股上月遭遇三大利空襲擊，而這些因素仍可能持續發酵。

一、投資人對有如天文數字的人工智慧（AI）投資愈來愈焦慮，擔心超大規模雲端業者砸下的巨額投資可能有如肉包子打狗，有去無回，加劇科技股賣壓。

二、美伊戰爭升溫擾亂能源市場，牽動油價劇烈擺盪，也升高衝突可能進一步蔓延至整個中東地區的顧慮。

三、聯準會（Fed）本周雖決議維持利率不變，卻未讓市場寬心。Fed主席華許對為何按兵不動閃爍其詞，抗通膨公信力備受質疑，以致美國10年期和30年期公債殖利率本周陡升，顯示投資人擔心年底前Fed恐怕不得不卯起勁來升息打通膨。

通膨復熾迫使Fed升息 仍是隱憂

那麼，後市展望如何？華爾街策略師認為，通膨和Fed利率走向，將是美股面臨的最大風險。

Ritholtz財富管理公司首席市場策略師考克絲預料，今後通膨情勢將再度左右市場走向，投資人要有面對市場波動加劇的心理準備。

她說：「現在，股票投資組合面臨的最大風險是通膨，而且，在邁向年底的時刻，經濟成長看來也不怎麼強韌。」

最近發布的美國6月消費者物價指數（CPI）和個人消費支出（PCE）報告，雖顯示通膨開始降溫，但7月油價重拾漲勢，可能局部扭轉降溫走勢。儘管不可能引爆像2022年那麼嚴重的通膨危機（當時肇因於疫情相關供應鏈亂象和巨額財政刺激，仍可能加重Fed升息壓力。

考克絲說，利率展望不明和通膨顧慮，很可能足以讓美股「繼續顛簸而行」。

GOG Partners基金經理人柯斯曼警告，不只是能源價格上揚，AI需求旺盛推升通膨和利率，可能是科技產業面臨的下個頭痛問題。例如，大量用於資料中心的AI基礎設施的記憶體晶片，近來價格漲個沒完，可能加重成本負擔，迫使企業終究不得不把增加的成本轉嫁給消費者。

因此，對利率敏感的類股，像是估值已高聳入雲的科技股--特別是半導體股--最容易受利率上揚打擊，因為一大部分的預期營收和獲利果實要等到將來才能收割，使那些未來現金流，考量利率升高因素並折算成現值後變得更不值錢。

美股 通膨 利空

延伸閱讀

亞馬遜蘋果兩樣情！費半創金融海嘯來最差單月 下周超微SpaceX登場

全球晶片股絕地大反攻！分析師：底部隱隱若現 AI交易多頭格局不變

期貨商論壇／道瓊期 當沖優選

Fed本周有可能意外升息？經濟學家點出理由 市場仍押注9月、但7月升息聲浪浮現

相關新聞

蒸發逾6,000億美元…馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

星艦（Starship）近日成功升空、完成試飛任務，卻沒能幫忙阻止老闆馬斯克的財富從高空落回地面。美國科技富豪馬斯克的財富大幅縮水，根據彭博億萬富豪排行榜，他現在身價已經比旗下太空公司SpaceX上市前還要低。

韓調解會要求酷澎每人賠2238元 全賠恐逾840億元

針對韓國酷澎個資外洩爭議，韓國消費者院消費者紛爭調解委員會於7月31日表示，將要求酷澎向受害者每人賠償10萬韓元，若所有...

AI將引爆新瓶頸？這家公司說「會比記憶體還大條」

美國光通訊大廠Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）在巴黎RAISE人工智慧（AI）峰會上警告，下一個AI基礎建設瓶頸將會是小眾半導體材料磷化銦 （InP），這種材料的短缺狀況將會比現在記憶體產業面臨到的還嚴重。

「供應鏈傳奇」蘋果CEO庫克 為何這次碰到記憶體缺貨卻沒輒？

任職蘋果公司近30年的庫克，以善於管理供應鏈著稱，領導這家科技公司度過關稅、封鎖抗疫等重大挑戰，但就在他即將卸任執行長之際，蘋果公司卻遭遇歷來最嚴重的供應鏈挑戰，而且目前還看不出解決之道。

美股將揮別7月慘況？策略師：3利空未除 後市看通膨臉色

美股歷經7月的淒風苦雨，科技股夏季漲勢回吐大半，三大指數月線全面收黑，其中又以那斯達克綜合指數大跌3.2%最慘。投資人此刻最關切的問題是：最糟情況過去了嗎，或者賣壓才剛開始？

大麥克指數問世40年 台灣全球第二便宜…經濟學人坦言非匯率預測工具

英國經濟學人雜誌「大麥克指數」今夏問世滿40年。最新指數顯示，若非印尼盾貶值，台灣大麥克應是全球最便宜的，此購買力指標也反映新台幣低估逾60%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。