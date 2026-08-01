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蒸發逾6,000億美元…馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。美聯社
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。美聯社

星艦（Starship）近日成功升空、完成試飛任務，卻沒能幫忙阻止老闆馬斯克財富從高空落回地面。美國科技富豪馬斯克的財富大幅縮水，根據彭博億萬富豪排行榜，他現在身價已經比旗下太空公司SpaceX上市前還要低。

彭博億萬富豪指數顯示，截至美股7月31日收盤，馬斯克的財富淨值為6,836億美元。從最近的6月16日高峰1.33兆美元，才一個多月，就蒸發了6,000多億美元。減少金額之龐大，超過彭博億萬富豪排行榜中除了馬斯克自己，所有其他富豪的個別身價。

不過，少了6,000多億美元，馬斯克目前仍是榜上第一大富豪。Google共同創辦人佩吉（Larry Page）以3,048億美元排第二；亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）2,900億美元居第三。

SpaceX股價6月12日創下最高收盤價201.80美元，之後跌勢不止，7月31日報史上最低收盤價108.37美元，累計跌幅46%。本月開始，首批早期投資人和內部員工可解鎖賣股，估計最多有9.115億股的SpaceX股票可以售出，將為SpaceX股價帶來更多下跌壓力。

下周SpaceX將發布上市後第一份財報。根據S3 Partners的資料，截至7月29日，SpaceX的放空股數已增至2.193億股，遠高於6月16日的2,330萬股，相當於其公開流通股票的逾三分之一。

另一個讓馬斯克身價大跌的原因是特斯拉（Tesla）。特斯拉股價自7月22日公布財報以來，跌掉17%；自去年12月的最近高峰計算，則是下挫了36%。財報說明會上，公司表示上季資本支出達58億美元，以致於雖然營收增加且交車量優於預期，公司卻是兩年內首見現金流轉負。

馬斯克形容今年會是「龐大資本支出的一年」；特斯拉預估全年資本支出將超過250億美元。公司近期計劃推出的新產品包括人形機器人Optimus、自駕計程車Cybercab等。

SpaceX 馬斯克 財富

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