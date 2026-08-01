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韓調解會要求酷澎每人賠2238元 全賠恐逾840億元

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
韓國消費者院消費者紛爭調解委員會於7月31日表示，將要求酷澎向受害者每人賠償10萬韓元。路透
韓國消費者院消費者紛爭調解委員會於7月31日表示，將要求酷澎向受害者每人賠償10萬韓元。路透

針對韓國酷澎個資外洩爭議，韓國消費者院消費者紛爭調解委員會於7月31日表示，將要求酷澎向受害者每人賠償10萬韓元，若所有受害者皆獲賠，總額將達3兆7560億韓元。

韓國「文化日報」及「東亞日報」報導，去年12月時，有50名消費者主張因酷澎（Coupang）個人資料外洩而蒙受損失，並申請集體紛爭調解。

韓國消費者院消費者紛爭調解委員會指出，「考慮到與個人隱私密切相關的資訊外洩，且存在遭實際濫用的可能性，判定酷澎對消費者的精神傷害負有賠償責任。」

委員會提出調解方案，建議酷澎賠償金額為每人10萬韓元（約新台幣2238元），並要求以現金或Coupang Cash（酷澎購物金）形式支付，以提高對調解方案的接受率。

委員會表示，遭外洩的不僅有酷澎會員的姓名、電子郵件、地址等個人資料，還包含社區大門門禁密碼、訂購紀錄等與個人隱私密切相關的資訊。

駭客長時間竊取資料後，甚至直接向部分客戶寄送與外洩事件相關的電子郵件，因此可認定確實存在遭濫用的可能性。

此外，雖然酷澎主張不可能有其他資料外洩，但委員會認為此事目前尚難定論，因此認定酷澎對消費者所受到的精神傷害負有賠償責任。

而針對賠償金額定為10萬韓元的原因，委員會表示，這是綜合考量法院對大規模個資外洩案件的慰撫金認定標準、外洩資訊的敏感度，以及酷澎未提交先前補償方案的實際執行情形等因素後所作出的決定。

酷澎與申請人須自收到決定書之日起15天內，向委員會表明是否接受。消費者院計畫，若酷澎接受調解案，將採取後續程序，以便其他受害者也能獲得相同的賠償。

根據個人情報保護委員會的數據，酷澎外洩資料約3756萬筆，若向所有人支付10萬韓元，酷澎需承擔的賠償金額將高達3兆7560億韓元（約新台幣840億元）。

不過，由於此次調解案不具法律強制力，若酷澎拒絕，調解將宣告破局。之後申請人若想獲得賠償，必須提起民事訴訟。酷澎則發表立場稱：「將在收到消費者紛爭調解委員會的調解案後仔細審視。」

先前，韓國個人資料保護委員會已於今年6月，因酷澎資料外洩，及無法律依據收集個人資料等違規行為，裁罰6246億8100萬韓元（約新台幣139億元），另處以1680萬韓元（約新台幣37.6萬元）行政罰鍰。這是韓國違反「個人資料保護法」事件中，歷來規模最大的罰單。

報導補充，去年SK電信USIM卡資料外洩事件中，委員會也曾提出每名受害者賠償10萬韓元的調解方案，但SK電信並未採納，導致調解最終破局。

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