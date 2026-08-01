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「供應鏈傳奇」蘋果CEO庫克 為何這次碰到記憶體缺貨卻沒輒？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司執行長庫克被喻為善於管理供應鏈的傳奇人物，如今面對記憶體晶片供不應求的問題，卻苦無良策。路透
蘋果公司執行長庫克被喻為善於管理供應鏈的傳奇人物，如今面對記憶體晶片供不應求的問題，卻苦無良策。路透

任職蘋果公司近30年的庫克，以善於管理供應鏈著稱，領導這家科技公司度過關稅、封鎖抗疫等重大挑戰，但就在他即將卸任執行長之際，蘋果公司卻遭遇歷來最嚴重的供應鏈挑戰，而且目前還看不出解決之道。

庫克周四（7月30日）舉行執行長任內最後一場財報法說會，9月1日將交棒給新任執行長特納斯。儘管蘋果上季盈餘和營收雙雙優於華爾街共識預測，但對本季的財測卻很弱，導致蘋果股價31日暴跌10%。記憶體成本壓力也壓縮蘋果的利潤：剔除關稅退款，蘋果毛利率季比降幅達120個基點。

公司主管在法說會上警告，記憶體晶片缺貨的衝擊可能「逐季大增」。iPhone和Mac需求超越預期，已導致用來驅動這些裝置的高階晶片供不應求。而且，人工智慧（AI）資料中心投資熱潮導致全球DRAM供應短缺，已迫使蘋果調漲Mac和iPad價格，未來iPhone也可能面臨漲價壓力。

被視為供應鏈傳奇人物的庫克，如今為何遭遇難纏的對手？

今日供應鏈挑戰已迥異於前

MarketWatch報導，分析師指出，今日的物流挑戰已和昔日大不相同。庫克1998年加入蘋果公司時，第一個大動作是落實「正好及時」（just-in-time）的庫存系統，具體做法是縮減待售產品庫存期間、整併供應商，以及委外製造。

對照下，蘋果今日的做法完全相反。上季資產負債表顯示的存貨價值已暴增至111億美元，幾乎是一年前的兩倍。該公司正預先採購零組件囤貨備用，但這種效益未來恐逐季遞減。

蘋果2005年推出iPod nano時，庫克以預先支付大筆款項，向三星電子取得快閃記憶體晶片大幅折扣優惠，據紐約時報披露，當時庫克一舉買下三星40%的供應量，導致全球記憶體市場供應緊繃。

但如今AI投資熱潮已導致情況徹底翻轉，記憶體三巨頭（美光、SK海力士和三星）握有前所未見的強大訂價權。此刻記憶體晶片最大的買家是AI基建公司，不是蘋果，這讓蘋果只好設法找新的供應商。

根據外媒報導，蘋果正向中國大陸長鑫存儲（CXMT）洽購DRAM。但此舉面臨美國國會兩黨齊聲反對。另一問題是，長鑫存儲的全球DRAM市占僅8%，晨星分析師柯文說「這不是能讓供應問題一掃而空的魔法棒」。

蘋果 庫克 供應鏈 記憶體 缺貨

延伸閱讀

蘋果示警晶片不足財測失色 執行長庫克坦承處理器、記憶體供應受限

蘋果買陸DRAM 恐觸礁

庫克：蘋果混合AI策略…競爭武器

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