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AI將引爆新瓶頸？這家公司說「會比記憶體還大條」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Lumentum執行長赫爾斯頓表示，磷化銦將會是下一個AI基礎建設瓶頸。歐新社
Lumentum執行長赫爾斯頓表示，磷化銦將會是下一個AI基礎建設瓶頸。歐新社

美國光通訊大廠Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）在巴黎RAISE人工智慧（AI）峰會上警告，下一個AI基礎建設瓶頸將會是小眾半導體材料磷化銦 （InP），這種材料的短缺狀況將會比現在記憶體產業面臨到的還嚴重。

赫爾斯頓表示，「我認為，現在我們並無法滿足輝達和其他廠商，為了解決資料中心電阻問題所提出的需求。因此，磷化銦的短缺，甚至將會變得比記憶體廠商面臨到的情況還嚴重」。

雖然晶片股新聞占盡媒體版面，但很少人知道真正維繫數據在晶片間傳輸的其實是磷化銦。這是一種會發光的半導體化合物。幾乎所有AI資料中心收發器中的雷射、光放大器中的泵浦雷射，以及所有繪圖處理器（GPU）旁的共同封裝光學（CPO）引擎，都仰賴這項原料。

赫爾斯頓表示，「我們共有五座磷化銦晶圓廠，並正嘗試擴大規模」。

這次規模變化將和以往的光學周期截然不同。赫爾斯頓說，「以往這類客戶（電信公司）將部署的雷射數量只有幾百個，但現在我們在談的是幾億個」。要把非矽材料的晶圓產能從幾千片提升至幾百萬片「絕非易事」。

在上次財報會上，赫爾斯頓量化了這項材料的供需缺口，「供需失衡情況可能甚至比我們前一次財報會上所報告的還嚴重，超過30%」。泵浦雷射的供應限制「可能是當前最大的問題，而且有些出乎意料」，關鍵原料「在可預見的未來已實質銷售一空」。

Lumentum今年度第3季營收為8.08億美元，年增90.1%；營業利潤率則大增至32.2%。該公司11日將公布第4季財報，營收預測介在9.6億美元至10.1億美元，營業利潤率介在35%至36%。

赫爾斯頓強調，輝達已不只投資了Lumentum，也對其最大競爭對手之一的Coherent，投資了20億美元；該公司也具備卓越的磷化銦生產能力。Coherent正計劃在今年底前把內部磷化銦產量提高一倍，並且明年再度翻倍。該公司的資料中心和通訊業務如今占營收75%，高於一年前的41%。

基板廠商AXT也完成了6.325億美元的籌資，將用於提升旗下公司北京通美的磷化銦產能。收發器廠商祥茂光電（AOI）第1季資料中心營收達到8,140萬美元，比去年同期翻增一倍。

雖然這四家公司今年來股價仍呈現上漲，但上個月都大幅下跌。Lumentum下跌22.3%、Coherent跌37.6%、AXT跌39.9%、AOI跌35.7%。如果赫爾斯頓的短缺預測正確，那麼這些公司的基本面都正與股價走勢呈現恰好相反。

值得注意的是，兩個月前唱衰光通訊的研究機構SemiAnalysis也說，磷化銦雷射器近來突然成為眾人矚目的焦點，一躍成為運算領域中最具戰略意義的關鍵元件之一。隨著光互連技術離晶片封裝愈來愈近，每個光學引擎與雷射光源無一例外都仰賴磷化銦雷射器運作。但供不應求，特別是用於實現近封裝光學（NPO）的 CW DFB InP LASER。

記憶體 輝達 半導體 人工智慧

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