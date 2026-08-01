Fed主席華許促進美債「熊市陡峭」 未必是美股利多

美國聯準會（Fed）主席華許本周稍早引起的美債「熊市陡峭化」（bear steepener），是不是會為股市帶來「金髮女孩」時刻？專家說，答案可能是否定的。

聯準會7月29日決定維持利率不變，沒有升息，乍看之下對股市理應是明顯利多，但隨著華許舉行記者會，當天股市開始大跌。30日則是大幅反彈，31日小幅維持上漲。

美債的「熊市陡峭化」是指美國公債的價格下跌，長天期美債殖利率的升幅大於短天期美債殖利率，導致殖利率曲線變得更加陡峭。29日華許記者會的問答時段後，長天期美債殖利率攀升至19年新高，進一步推升「熊市陡峭化」的走勢。

華爾街日報專欄作家雅卡布（Spencer Jakab）說，美國公債市場的「熊市陡峭化」可能令美債投資人蒙受重大損失，但對股市投資人而言通常未必都是壞事。

他提到，當美國公債殖利率曲線呈現正斜率且持續變陡，一如目前的情況時，會有兩種走向。第一種是，如果殖利率曲線變陡是因為市場對經濟成長前景更加樂觀，那基本上值得歡迎。2003年、2009年及2021年便是典型例子，當時美國經濟都正從衰退中復甦。

第二種情境是，殖利率曲線陡峭化是在經濟已繁榮多年後才出現，這就令人聯想到1966年以及令人倒吸一口氣的1987年。

雅卡布指出，1966年那一次，開啟美國股市長達16年的原地踏步，而且通膨讓購買力大降。1987年那次，則發生了美股史上最嚴重的單日崩盤，導火線是債券殖利率急劇拉升。

美國現今通膨率已經連續五年多超過聯準會的目標，就業市場亦幾乎看不到疲弱跡象。雅卡布認為，此時似乎應該是華許以實際行動，或是至少提及未來可能採取行動的時機，來呼應他自己近期對維持物價穩定所發表強硬言論。然而，華許並沒有這麼做。

華許說，採取較為放手的態度，讓債券殖利率自行對經濟發揮降溫效果，代表市場正在「學習如何打球」（learning how to play ball），而不是一味依賴央行擔任球賽裁判。

雅卡布呼應華爾街日報評論員葉偉平（Greg Ip）所述，認同聯準會「並不是一位中立的裁判，而是這場比賽中最重要的球員」。他相信，抑制通膨的工作「預防勝於治療」。美國在1970年代一個典型特徵就是：殖利率上升，以及市場對聯準會是否致力維持物價穩定產生疑慮。後來不得不透過極其激烈的升息，才收拾局面。

美國的財政健康，是需要擔心的一個新焦點。公眾持有的美國公債規模，很快就將突破40兆美元。儘管沒有人真的預期美國會發生債務違約，但在高負債與龐大財政赤字之下，雅卡布認為未來最可能的「洩壓閥」，或許就是另一波通膨急升。

華許要做「裁判」，沒能看見這些風險，或是不要看見，令債券投資人感到憂心。雅卡布感嘆，股票投資人恐怕也很快會有同樣感受。