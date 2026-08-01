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大麥克指數問世40年 台灣全球第二便宜…經濟學人坦言非匯率預測工具

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大麥克1968年上市，至今也有58年歷史。美聯社
大麥克1968年上市，至今也有58年歷史。美聯社

英國經濟學人雜誌「大麥克指數」今夏問世滿40年。最新指數顯示，若非印尼盾貶值，台灣大麥克應是全球最便宜的，此購買力指標也反映新台幣低估逾60%。

台灣單買一份78元的大麥克，換算僅2.42美元，遠低於美國大麥克售價6.22美元。若按相同購買力推算，新台幣合理匯率應為1美元兌12.51元，遠低於周五收盤的32.3元。瑞士情況正好相反，大麥克售價高達9.04美元，居全球之冠，瑞郎因此被認定高估約45%。

經濟學人最新一期以大麥克為封面故事。作者考克斯（Simon Cox）指出，瑞郎遭到高估，新台幣則被低估。不過，他接受MarketWatch訪問時坦言 ，「無法從這項指數推斷這些貨幣未來的匯價」。

考克斯說，大麥克指數或許能為匯率走向提供一些線索，但預測結果「有時準、有時不準」，部分匯價偏離情況似乎會長期存在，例如瑞郎很可能一直都很貴。換言之，新台幣低估逾60%，不代表未來必然升值六成，1美元兌12.51元也不能視為匯價目標。

大麥克指數由經濟學人前經濟編輯伍道爾（Pam Woodall）於1986年提出。她認為，全球配方大致相同的大麥克，可當作一項「通用商品」，用來衡量貨幣是否偏離購買力平價。星巴克拿鐵、蘋果iPhone和IKEA書櫃後來也曾被拿來仿效，但大麥克指數延續至今。

各地漢堡價差不全由匯率造成。瑞士牛肉價格約為台灣2.7倍，人事成本超過兩倍，房租更高出三倍以上。人事成本約占售價一半。

最新結果也顯示亞洲貨幣普遍偏低，人民幣、日圓和韓元尤其明顯。日圓自2012年以來貶值近半，日本大麥克如今比中國大陸便宜約20%；歐元、英鎊和瑞郎則相對偏高。

最新大麥克指數顯示台灣只比印尼貴。圖／擷自《經濟學人》，Codex協作
最新大麥克指數顯示台灣只比印尼貴。圖／擷自《經濟學人》，Codex協作

匯率 大麥克 經濟學人

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