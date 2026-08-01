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擊敗Reddit、取代藝電！這支陌生股票獲納入標普500指數

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股標普500指數增添新成員，即從事水管、暖氣、照明系統等產品批發事業的Ferguson Enterprises，取代即將下市的藝電。路透
美股標普500指數增添新成員，即從事水管、暖氣、照明系統等產品批發事業的Ferguson Enterprises，取代即將下市的藝電。路透

美國大盤指數標普500指數增添新成員，即從事水管、暖氣、照明系統等產品批發事業的Ferguson Enterprises，取代知名度更高的遊戲開發商藝電（Electronic Arts）。

MarketWatch報導，標普道瓊指數公司31日宣布，Ferguson Enterprises（FERG）將在8月5日開盤前，加入標普500指數，取代因被收購且即將下市的電玩遊戲開發商藝電。

此消息激勵Ferguson盤後股價躍漲逾9%。該公司去年營收逾300億美元，市值約450億美元，在指數再平衡評估中勝出，擊敗名氣更響亮的社群媒體公司Reddit和燃料電池製造商Bloom Energy，在標普500指數中贏得一席之地。

獲納入標普500指數對企業而言是一大榮耀，因為能讓更廣大的投資人接觸自家股票，包括追蹤標普指數的被動型基金，以及投資地點可能受到限制的主動管理型基金。

在Ferguson之前，晶片製造商邁威爾（Marvell）和電子裝置製造商偉創力（Flex，原名Flextronics）已先一步，在6月指數再平衡後，成為標普500指數成分股。

Reddit 標普 股票 道瓊指數

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