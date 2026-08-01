美半導體股7月鬧股災！這檔跌幅接近腰斬最淒慘

美股標普500指數剛創下2014年來最糟的7月表現：月線跌0.1%。這個大盤指數的全月跌幅看來很淺，卻是16年來7月首次收黑。許多標普500成分股跌得很慘重，特別是賣壓狂湧的半導體股。

回顧過去一個月來，跌幅最深的標普500成分股是Sandisk，全月摔落47%，寫下該股史上最糟月線跌幅紀錄，堪稱近來這波人工智慧（AI）概念股拋售潮頭號打擊目標。之前，NAND快閃記憶體嚴重缺貨，讓Sandisk股價扶搖直上，已到了幾乎漲無可漲的地步。即使自6月底以來走勢急轉直下，Sandisk股價今年來仍漲了五倍多。

跌幅排名第二大的是科磊（KLA），全月猛摔39%。這家半導體設備製造商儘管受到晶片類股大跌的池魚之殃，但該公司第2季財報數字僅小幅優於分析師預測，未能帶給市場驚喜，也為跌勢推波助瀾。

邁威爾科技（Marvell）7月跌幅達37%，是另一檔災情慘重的半導體股。該股今年來漲了一倍多受惠於AI網路投資潮源源不斷，以及客製化晶片和雲端基礎設備產業趨勢看俏。但同時，這也讓邁威爾股價對科技巨頭資本支出計畫十分敏感。

英特爾（Intel）這一個月來跌幅累計35%。儘管上周揭曉的第2季盈餘表現超強，仍不足以抵擋賣壓襲擊。

半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）7月跌幅為29.8%。

記憶體晶片大廠美光（Micron）7月震盪走低，全月跌幅達28.7%。美光股價在月底呈現多空拉鋸，先是周四飛漲18.4%，周五隨即又暴跌5.9%。