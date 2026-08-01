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AI生成假影像疑慮 Google地球新功能急下架

中央社／ 舊金山31日綜合外電報導
谷歌公司今表示，他們撤回昨天在Google地球推出的人工智慧（AI）影像生成新功能。路透
谷歌公司今表示，他們撤回昨天在Google地球推出的人工智慧（AI）影像生成新功能。路透

美國科技巨擘Alphabet旗下公司谷歌Google）今天表示，他們撤回昨天在Google地球推出的人工智慧（AI）影像生成新功能，原因是部分用戶分享的影像疑似違反公司政策。

綜合路透社和法新社報導，這項功能由Google NanoBanana 2 AI模型驅動，用戶只要輸入全球任一地點的文字提示，就能生成以Google地球（Google Earth）衛星影像、空拍影像及3D影像為基礎的擬真影像。

Google曾稱可用於「將歷史視覺化、規劃房地產等」。

不過，這項工具因可能被用於散播錯誤資訊而受到批評，用戶得以在地標與景點的真實影像上創造虛假場景。

法新社測試顯示，這項功能可輕易捏造恐對全球產生重大影響的衛星影像，例如巴黎爆炸、伊朗核設施、俄羅斯炸彈坑、敘利亞境內激進組織「伊斯蘭國」（IS）訓練營等假場景。

Google今天在社群平台X上表示：「我們有看到地理空間專業人士將此功能用於各種實用的用途，但同時也見到有人分享疑似違反我們政策的生成影像截圖。」Google還說會暫停這項功能，並將加強防護機制。

聲明還說：「我們明白大眾特別信賴Google Earth呈現具可信度的世界景象。」

Google並未具體說明哪些類型的影像違反公司政策，僅說這些影像不會出現在Google Earth主要體驗中，且會加註AI生成浮水印。

各大科技企業爭相將AI工具整合到旗下產品，面對用戶違規、錯誤資訊或政策疑慮，他們不得不調整、限制或暫時停用相關功能。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms本月稍早也曾停用Muse Image，這項AI功能允許用戶利用公開Instagram帳號生成影像，但因隱私疑慮招致好萊塢工會等多方批評。

Google Alphabet 谷歌

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