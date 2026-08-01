亞馬遜蘋果兩樣情 費半創金融海嘯來最差單月 下周超微SpaceX登場

美國股市經歷震盪7月後，最後一個交易日收高。亞馬遜（Amazon）財報亮眼，帶動大型科技股反彈，暫時蓋過通膨、升息和中東局勢疑慮。不過，亞馬遜大漲和蘋果（Apple）重挫形成強烈反差，也凸顯投資人對AI支出和科技股財報愈來愈挑剔。

標普500指數周五上漲0.7%，道瓊工業指數上漲277點；那斯達克綜合指數上漲1%；科技七雄指數大漲3.2%。三大指數周線上漲至少1%。不過，7月形同原地打轉，道瓊小漲0.3%，標普500下跌0.1%，那斯達克下跌3.2%。

費城半導體指數周五變化不大，但7月下來大跌20.6%，卻寫下2008年以來最差單月表現。台積電ADR小漲0.2%，7月也大跌15.4%。

亞馬遜周五飆漲15%，雲端運算營收加速成長，帶動市值創下歷來最大單日增幅，也抵銷蘋果重挫7.4%的拖累。蘋果對9月止一季提出的業績展望不如預期，股價寫下2014年以來最大跌幅，市值一天蒸發3,578億美元，不僅是蘋果歷來最慘，也是美國上市公司史上第三大單日市值損失。

兩大科技巨人的股價走勢也把市場拉向不同方向。蘋果所屬的標普500資訊科技類股下跌0.5%，亞馬遜所在的非必需消費類股則大漲6.1%。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）形容，目前行情「就像搭船賞鯨。大家看到鯨魚就一窩蜂跑向船的一側，等鯨魚游到船底，又全部跑到另一側。」

Nationwide首席市場策略分析師哈克特（Mark Hackett）認為，近日波動較像持股部位調整，還不像AI行情基本面開始惡化，只是相關投資槓桿偏高，放大了市場震盪。

展望8月，Bespoke指出，8月向來是美股表現疲弱的月份，9月通常更差。

Fed政策前景也使投資人難以安心。Fed周三維持利率不變，但三位主張升息並投下反對票的官員警告，若太晚因應通膨，日後可能被迫採取更激烈的行動。

美債周五遭到全面賣壓。10年期美債殖利率盤中升至4.743%，創2025年1月以來最高；30年期殖利率升至5.274%，創19年新高，7月升幅也是2024年以來最大。油價上漲同樣加重通膨和債市壓力。

BBH策略師哈達德（Elias Haddad）說，美國經濟仍有韌性，原本應為美元帶來支撐，但Fed主席華許未能把強硬抗通膨言論化為可信政策，反而升高Fed落後通膨情勢的風險。

亞馬遜亮眼財報則為近日受創的AI超大規模雲端業者債券帶來喘息。亞馬遜2056年到期、票面利率6.1%的債券，相較美債的利差從周四1.23個百分點縮小至1.1個百分點。Meta、Alphabet和甲骨文發行的債券，相較美債也同步走強。

投資人近日要求更高殖利率才願意持有這類債券，反映市場擔心科技巨人為採購晶片和興建資料中心，還要籌措多少資金。

MAI資本管理首席市場策略師格里桑蒂（Chris Grisanti）說，這些公司加碼支出，是因為擴充產能仍相當有利可圖。他說：「如果一家企業產能不足、利潤率又很高，經營者一定會想盡辦法借錢擴張。」

接下來一周，周五公布的美國7月就業報告將是市場焦點，投資人將藉此判斷經濟和利率走向。企業財報方面，超微（AMD）、馬斯克旗下SpaceX也將在周二公布上市後首份季度財報。SpaceX財報不只考驗公司評價，也可能牽動投資人整體風險胃口。

PNC金融服務集團首席投資策略師馬永裕說，整體市場仍在努力站穩腳步，也在摸索下一股支撐力量會從何而來。