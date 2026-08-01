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科技股強彈後漲勢收斂 歐股漲跌互見
科技股由持續拋售中強勁反彈，但油價上漲和部分獲利回吐導致漲勢逐漸消退，歐洲股市今天漲跌互見，倫敦股市FTSE 100指數成分股未涵蓋科技公司，盤中再度創下歷史新高，首度逼近1萬1000點大關，然而指數隨後拉回，終場收低。
倫敦FTSE 100指數下跌29.22點或0.27%，收在10868.05點。
法蘭克福DAX指數上漲17.21點或0.07%，收在25629.24點。
巴黎CAC 40指數上漲24.00點或0.28%，收在8509.64點。
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