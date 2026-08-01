科技股強彈後漲勢收斂 歐股漲跌互見

Sony集團因旗下包括遊戲在內的娛樂內容事業表現強勁，7月31日上修全年獲利展望，營業利益由原估的1.6兆日圓調高8%至1.72兆日圓（107億美元），優於分析師平均預期。

2026-08-01 01:28