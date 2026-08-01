聽新聞
0:00 / 0:00

科技股強彈後漲勢收斂 歐股漲跌互見

中央社／ 倫敦31日綜合外電報導

科技股由持續拋售中強勁反彈，但油價上漲和部分獲利回吐導致漲勢逐漸消退，歐洲股市今天漲跌互見，倫敦股市FTSE 100指數成分股未涵蓋科技公司，盤中再度創下歷史新高，首度逼近1萬1000點大關，然而指數隨後拉回，終場收低。

倫敦FTSE 100指數下跌29.22點或0.27%，收在10868.05點。

法蘭克福DAX指數上漲17.21點或0.07%，收在25629.24點。

巴黎CAC 40指數上漲24.00點或0.28%，收在8509.64點。

科技股 倫敦 歐洲

延伸閱讀

歐股漲多跌少 市場關注企業財報與央行動態

日盤激情過後 台指期夜盤上半場拉回逾400點

美股收盤／四大指數收高 費半狂飆逾8% 微軟報喜帶動AI股強彈

台積電ADR大漲超過7% 日月光、聯電漲幅更猛

相關新聞

微軟財報救援！南韓股市大漲近18％創新高

南韓兩大記憶體廠股價昨狂飆，ＳＫ海力士盤中漲幅擴大至接近百分之卅（百分之廿九點九五）觸及漲停板；三星電子也大漲近百分之廿七（百分之廿六點八一）。韓國綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ，韓股）更寫下創新高的單日近百分之十八漲幅，結束韓股連三個交易日的跌勢。

歐通膨走高 升息預期增

由於美伊停火破局推升油價，歐元區7月通膨走高，並加強市場認為歐洲央行（ECB）將需再次升息的預期。

繼OpenAI後又一樁！Anthropic模型失控 入侵三公司

繼OpenAI爆出AI代理（agent）程式脫離控制並駭入其他公司的事件後，Anthropic 30日也證實，近期檢視超過14萬筆測試紀錄，發現旗下Claude的AI模型測試期間也曾駭入三家公司系統。

OpenAI大降價！旗下GPT-5.6 Luna最高砍80% 提升競爭力

在客戶對人工智慧（AI）的成本日漸敏感，以及中國新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出開源模型Kimi K3加劇市場競爭之際，美國AI模型巨頭OpenAI宣布將調降旗下GPT-5.6模型的價格。

SONY上調全年財測展望

Sony集團因旗下包括遊戲在內的娛樂內容事業表現強勁，7月31日上修全年獲利展望，營業利益由原估的1.6兆日圓調高8%至1.72兆日圓（107億美元），優於分析師平均預期。

SCFI 終止連三跌 北美線大漲

旺季需求持續發酵，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終止連三周跌勢。最新一期SCFI今（31）日公布，指數上漲143.02點至3,205.97點，周漲4.66%，其中北美線漲勢最為強勁，美西、美東航線運價雙雙大漲逾12%，顯示第3季傳統旺季需求仍具支撐力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。