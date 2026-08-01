日銀維持利率1% 日圓續貶

日本銀行（ＢＯＪ，央行）昨日宣布，基準利率維持在百分之一不變。日銀在六月升息、將利率提高至一九九五年以來最高水準後按兵不動。日銀並小幅上調日本經濟成長預測。日圓應聲維持貶勢。

日銀昨召開政策委員會，以八票比一票通過上述決議。日銀維持利率不變，符合市場預期。會中唯一反對的審議委員是高田創。

日銀表示，考量到當前中東情勢與油價走勢，日本潛在通膨仍有超過百分之二目標的風險，並重申將根據經濟情況及物價走勢，持續調升借貸成本。

日銀並在「經濟．物價情勢展望」報告中，將二○二六財年的核心消費者物價指數（ＣＰＩ）漲幅預測，從四月預測的百分之二點八下調至百分之二點五；將二○二七財年的核心ＣＰＩ漲幅預測，從百分之二點三上調至百分之二點四。至於二○二六財年的實質國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率預測為百分之○點六。

對於外界認為日本首相高市早苗對升息的態度消極，日銀總裁植田和男昨在下午三時半召開的記者會指稱，他會在自己做出的判斷和所負責任下，運營日銀政策。

大體而言，日銀政策委員會傳達的訊息顯示，在日圓持續走貶且可能進一步加劇通膨的壓力下，日銀仍朝著下一次升息邁進。

日圓兌美元匯率應聲小幅走弱，貶值百分之○點八至一六○點八一日圓兌一美元。一位市場知情人士對外媒指稱，日本政府七月卅日紐約交易時段曾進場干預匯市，一度推升日圓兌美元升值百分之三點三，但日圓昨開盤後又恢復頹勢。市場預期，日銀可能於十月再次調整政策。