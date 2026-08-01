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PC出貨量 研調機構不樂觀

經濟日報／ 記者蕭君暉籃珮禎／台北報導

受到記憶體SSD等零組件價格飆漲的影響，個人電腦（PC）與智慧手機等消費性電子產品下半年的出貨量將受到衝擊，品牌廠商認為，今年PC出貨量兩位數衰退已不可避免，只能透過提升平均出貨單價（ASP）來支撐營收持平去年。

手機雖進入下半年旺季，但零組件漲幅驚人，蘋果也難擋漲價潮，對終端銷售影響有待觀察。

市調機構Counterpoint Research也表示，第2季全球PC出貨量預計約為6,500萬台，年減4%，為自2025年第1季以來，全球PC市場再次出現單季下滑，主要是DRAM記憶體等主要元件價格持續上漲，蘋果在第2季出貨量逆勢成長13%，得益於MacBook Neo等入門新品推出帶動了銷售量。

蘋果筆電主力代工的廣達（2382）和鴻海上半年透過製造平價與輕薄機款（如 MacBook Air 與熱銷平價機型 MacBook Neo），相關事業部門業績亮眼。

廣達上季筆電出貨量1,150萬台，呈現季增15%、年減5%，雖然整體表現符合預期水準，但對下半年筆電買氣持保守看法。事實上，蘋果因表示漲價幅度高到難以承受，6月調高部分Mac與iPad售價，削弱價格優勢，市場對下半年景氣也謹慎面對。

品牌手機業者已陸續調漲入門款產品價格，蘋果本季將發表最新iPhone，但研調機構Counterpoint Research已預估，最高階的iPhone 18 Pro Max（12GB + 1TB）BOM（物料成本）將較前一代同款產品增加近300美元，市場已經推估下半年將登場的iPhone 18漲價也可能擋不住。主要是記憶體成本增幅最大，其次為採用2奈米製程SoC與先進封裝技術所帶來的成本提升。

大立光董事長林恩平先前指出，目前營運呈現逐月升溫態勢，7月拉貨動能優於6月，8月動能又進一步高於7月，預期第4季將是今年營運負擔最重、最忙碌的一季。但手機鏡頭規格升級放緩的情況持續存在。林恩平坦言，隨著AI技術演進，手機鏡頭規格升級的需求不如以往顯著。

SSD 蘋果 記憶體

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