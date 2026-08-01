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庫克：蘋果混合AI策略…競爭武器

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
蘋果執行長庫克。美聯社
蘋果執行長庫克。美聯社

蘋果上季財報優於預期，但記憶體與晶片供應短缺疑慮，拖累股價重挫。執行長庫克表示，蘋果在人工智慧（AI）市場「機會無窮」，因該公司採取混合式AI策略，部分任務可直接在iPhone與Mac上執行，是一大優勢。

庫克指出，「讓一定比率的作業能在裝置端執行，有顯著戰略意義，某種程度上可說是一項競爭武器」，因其他科技同業主要仰賴龐大的雲端基礎設施。

超大雲端服務業者將多數資金投入以輝達（Nvidia）晶片為基礎的資料中心，用來運行先進AI模型。蘋果則強調旗下AI功能多數可直接在裝置端運行、不用傳到雲端，充分運用蘋果晶片運算能力。

字母、亞馬遜、Meta和微軟今年各自承諾投入逾1,000億美元資本支出。相較下，蘋果上季資本支出為24.6億美元，低於StreetAccount預估的34.4億美元。

蘋果的混合式AI策略，將在Siri AI推出時接受考驗。Siri AI將依賴iPhone處理器解析使用者提問，選用合適的裝置端AI模型。影像生成等較複雜任務，則將使用以輝達GPU和英特爾CPU為基礎的Google雲端基礎設施，提供答案。

庫克 晶片 雲端

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