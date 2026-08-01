聽新聞
0:00 / 0:00

四大雲端業者今年投資衝24兆 AI支出力道依然穩固

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

Google母公司Alphabet、亞馬遜、微軟Meta等美國四大超大規模雲端業者已共投入超過1兆美元的資本投資，今年資本支出預估總額也增加到7,450億美元（約新台幣24兆），顯示人工智慧（AI）支出力道依然穩固。

財報顯示，Alphabet、亞馬遜、微軟及Meta從2023年AI熱潮爆發初期，至今年6月底的資本支出總額，已達1.1兆美元，凸顯這些科技巨擘AI雄心規模，也彰顯正從過去的輕資產模式，快速轉變為實體基建的鉅額投資人。

四大CSP資本支出
四大CSP資本支出

Alphabet已上調今年的資本支出預估區間至1,950億-2,050億美元，亞馬遜調高到2,200億美元；Meta維持資本支出區間的上限為1,450億美元，但區間下限調升至1,300億美元；微軟調降今年度的資本支出預估到1,750億美元，但2026年支出額大致維持不變。

根據這些最新數據統計，這四大雲端供應商（CSP）今年的最新支出預估總額將上看7,450億美元，高於先前的7,250億美元。隨著OpenAI與Anthropic都正準備首次公開發行股票（IPO），這些支出的成功程度部分將取決於這兩家新創公司繼續籌得資金、以履行採購運算資源承諾的能力。

科技巨頭的財報顯示，AI投資正開始帶動營收加速成長，尤其是雲端運算。Google、亞馬遜和微軟的上季雲端事業營收都加快增長，沒有雲端業務的Meta則表示，AI正協助該公司精準投放廣告。

Meta執行長祖克柏還暗示，可能跨足資料中心空間租賃業務，透露Meta正收到「大量要約」，希望以「遠高於我們所支付成本的溢價」，租用其運算能力，但他也說，出售AI服務的毛利依然遠高於直接賣運算。

Meta上季也做出2,330億美元的新承諾，新增的內容包括960億美元的資料中心與網路基建租約、1,120億美元的採購承諾，及250億美元的新增債務，7月又另外增加680億美元的資料中心租約。

Alphabet 微軟 Meta

延伸閱讀

整理包／AI燒錢大考驗！美七大科技財報一次看 股價兩極化反應全整理

AI需求強勁 亞馬遜上修2026資本支出至2200億美元

亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出

微軟漲、Meta跌 AI投資回報及現金流成市場焦點

相關新聞

微軟財報救援！南韓股市大漲近18％創新高

南韓兩大記憶體廠股價昨狂飆，ＳＫ海力士盤中漲幅擴大至接近百分之卅（百分之廿九點九五）觸及漲停板；三星電子也大漲近百分之廿七（百分之廿六點八一）。韓國綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ，韓股）更寫下創新高的單日近百分之十八漲幅，結束韓股連三個交易日的跌勢。

歐通膨走高 升息預期增

由於美伊停火破局推升油價，歐元區7月通膨走高，並加強市場認為歐洲央行（ECB）將需再次升息的預期。

繼OpenAI後又一樁！Anthropic模型失控 入侵三公司

繼OpenAI爆出AI代理（agent）程式脫離控制並駭入其他公司的事件後，Anthropic 30日也證實，近期檢視超過14萬筆測試紀錄，發現旗下Claude的AI模型測試期間也曾駭入三家公司系統。

OpenAI大降價！旗下GPT-5.6 Luna最高砍80% 提升競爭力

在客戶對人工智慧（AI）的成本日漸敏感，以及中國新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出開源模型Kimi K3加劇市場競爭之際，美國AI模型巨頭OpenAI宣布將調降旗下GPT-5.6模型的價格。

SONY上調全年財測展望

Sony集團因旗下包括遊戲在內的娛樂內容事業表現強勁，7月31日上修全年獲利展望，營業利益由原估的1.6兆日圓調高8%至1.72兆日圓（107億美元），優於分析師平均預期。

SCFI 終止連三跌 北美線大漲

旺季需求持續發酵，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終止連三周跌勢。最新一期SCFI今（31）日公布，指數上漲143.02點至3,205.97點，周漲4.66%，其中北美線漲勢最為強勁，美西、美東航線運價雙雙大漲逾12%，顯示第3季傳統旺季需求仍具支撐力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。