四大雲端業者今年投資衝24兆 AI支出力道依然穩固

Google母公司Alphabet、亞馬遜、微軟及Meta等美國四大超大規模雲端業者已共投入超過1兆美元的資本投資，今年資本支出預估總額也增加到7,450億美元（約新台幣24兆），顯示人工智慧（AI）支出力道依然穩固。

財報顯示，Alphabet、亞馬遜、微軟及Meta從2023年AI熱潮爆發初期，至今年6月底的資本支出總額，已達1.1兆美元，凸顯這些科技巨擘AI雄心規模，也彰顯正從過去的輕資產模式，快速轉變為實體基建的鉅額投資人。

四大CSP資本支出

Alphabet已上調今年的資本支出預估區間至1,950億-2,050億美元，亞馬遜調高到2,200億美元；Meta維持資本支出區間的上限為1,450億美元，但區間下限調升至1,300億美元；微軟調降今年度的資本支出預估到1,750億美元，但2026年支出額大致維持不變。

根據這些最新數據統計，這四大雲端供應商（CSP）今年的最新支出預估總額將上看7,450億美元，高於先前的7,250億美元。隨著OpenAI與Anthropic都正準備首次公開發行股票（IPO），這些支出的成功程度部分將取決於這兩家新創公司繼續籌得資金、以履行採購運算資源承諾的能力。

科技巨頭的財報顯示，AI投資正開始帶動營收加速成長，尤其是雲端運算。Google、亞馬遜和微軟的上季雲端事業營收都加快增長，沒有雲端業務的Meta則表示，AI正協助該公司精準投放廣告。

Meta執行長祖克柏還暗示，可能跨足資料中心空間租賃業務，透露Meta正收到「大量要約」，希望以「遠高於我們所支付成本的溢價」，租用其運算能力，但他也說，出售AI服務的毛利依然遠高於直接賣運算。

Meta上季也做出2,330億美元的新承諾，新增的內容包括960億美元的資料中心與網路基建租約、1,120億美元的採購承諾，及250億美元的新增債務，7月又另外增加680億美元的資料中心租約。