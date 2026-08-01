微軟財報救援！南韓股市大漲近18％創新高

南韓兩大記憶體廠股價昨狂飆，ＳＫ海力士盤中漲幅擴大至接近百分之卅（百分之廿九點九五）觸及漲停板；三星電子也大漲近百分之廿七（百分之廿六點八一）。韓國綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ，韓股）更寫下創新高的單日近百分之十八漲幅，結束韓股連三個交易日的跌勢。

微軟的雲端事業上季加速成長，帶動美股費城半導體指數七月卅日大漲逾百分之八，創去年四月以來最大單日漲幅，亞馬遜預期需求會熱絡至後年，更增添樂觀氛圍；美光及快閃記憶體儲存設備製造商晟碟（Sandisk）也出現剽悍漲勢，帶動亞股一票記憶體與人工智慧（ＡＩ）股反彈狂飆。

韓股早盤強勢開出後一度震盪，最終大漲一○○一點八九點或百分之十七點九一，收報六五九五點四五點，創韓股單日最大漲幅。

韓股過去三個交易日因投資人擔憂ＡＩ泡沫與來自中國大陸晶片和南韓的ＡＩ競爭對手壓力，導致科技類股被拋售而大跌逾百分之十七。韓股單日第二大漲幅是二○○八年十月卅日全球金融危機期間，當時漲幅近百分之十二（百分之十一點九五）。

這波反彈主因是微軟七月卅日公布上季度獲利超出市場預期，激勵微軟股價大漲百分之十五點五，創近十八年最大單日漲幅。微軟獲利強勁被視為對ＡＩ的高額投資，已開始帶來實質獲利的一個訊號。

東北亞股市行情大扭轉，凸顯市場對全球ＡＩ榮景信心的快速轉變。有分析師表示，微軟和亞馬遜的財報予投資人相信ＡＩ需求引擎依然熱轉的全新理由，引發逢低承接買盤與空頭回補。