日銀利率維持1%不變

日本銀行（央行）7月31日宣布將基準利率維持在1%不變，同時小幅上調經濟成長預測，日銀總裁植田和男在會後記者會上強調要警惕物價上漲，提及可能加快升息步伐，但未對何時採取下一步行動給出暗示，意味日銀立場偏向觀望。日圓在平盤附近波動。

日銀決策委員會以8：1通過此次決議，維持利率不變，符合市場預期。唯一反對的委員為高田創，他主張連續兩次會議升息。

日銀指出，基本通膨仍有超過2%目標的風險，並重申將根據經濟與物價走勢，持續調升借貸成本。

植田則說，需要警惕基本通膨超過日銀2%目標，同時指出，日銀需關注三大風險：中東情勢、與AI相關需求，及日圓匯率。他還說，6月升息的影響需一段時間才能傳導至實體經濟。