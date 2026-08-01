聽新聞
0:00 / 0:00
日銀利率維持1%不變
日本銀行（央行）7月31日宣布將基準利率維持在1%不變，同時小幅上調經濟成長預測，日銀總裁植田和男在會後記者會上強調要警惕物價上漲，提及可能加快升息步伐，但未對何時採取下一步行動給出暗示，意味日銀立場偏向觀望。日圓在平盤附近波動。
日銀決策委員會以8：1通過此次決議，維持利率不變，符合市場預期。唯一反對的委員為高田創，他主張連續兩次會議升息。
日銀指出，基本通膨仍有超過2%目標的風險，並重申將根據經濟與物價走勢，持續調升借貸成本。
植田則說，需要警惕基本通膨超過日銀2%目標，同時指出，日銀需關注三大風險：中東情勢、與AI相關需求，及日圓匯率。他還說，6月升息的影響需一段時間才能傳導至實體經濟。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。