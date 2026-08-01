日韓罕見聯手干預匯市！可能與美協調進行 是否成「新常態」聚焦

日圓與韓元對美元匯率7月30日盤中同步攀升，路透引述知情人士指出，這是日、韓官方首度聯手干預匯市，且可能與美國協調進行。不過，兩國對美元匯價昨（31）日均已回落，外界關注聯合干預行動是否成為「新常態」。

昨天，日圓兌美元匯率盤中回落0.4%，報160.20日圓兌1美元，仍高於近來的163日圓價位附近。韓元匯率則一度重貶1.4%至1,443.82韓元，貶幅為六周來最大，仍高於最近幾周盤旋的1,460-1,470韓元區間。

日圓走勢

分析師指出，日圓與韓元匯率密切關聯，聯合干預能讓效果倍增；對美國而言，日韓都要投資美國，美國可能也希望美元匯率回落。美國財長貝森特30日接受福斯訪問表示，日圓「被嚴重低估」，而且「過度波動」對市場並不健康，貝森特此舉被視為是「口頭助攻」。

日圓兌美元匯率30日盤中突然急升逾3%，收盤升值2.4%，報159.53日圓，彭博資訊在日本銀行（央行）公布的數據後指出，日本可能砸下約8.45兆日圓（528億美元）拉抬日圓。日經新聞也報導，華府在東京時間31日凌晨約2時30分，進行美元對日圓的「詢價」行動。

無獨有偶，韓元兌美元匯率30日盤中也急升1.6%至九個月高點，收盤升值1.3%，成為1,423.69韓元兌1美元。日韓官員都未證實干預匯市。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超觀察，從匯率升值幅度來看，日本官方干預可能性高且規模大，而韓元兌美元過去一個月走勢偏升值，即使進場干預，規模遠低於日本。