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南韓總統賣房搭ETF列車

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明。歐新社

南韓股市的個股槓桿指數型基金（ETF）近來導致韓股暴漲暴跌，其波動走勢更蔓延全球股市。值得注意的是，南韓總統李在明也搭上了這波買股列車，他個人在2月出售和第一夫人共同持有的一幢公寓，所得用於投資ETF等金融商品。

李在明上任後以推升股市為關鍵政策目標，希望消弭韓股表現長期低於亞股的「韓國折價」現象，去年6月後推行的改革已大幅拉抬韓股，一度成為南韓1,400萬名當沖客的「平民英雄」。如今，散戶遭逢的龐大損失，也讓李在明陷入風暴，他的政治命運已與股市前景緊密相連。

韓股去年來凌厲上攻，吸引散戶湧入。南韓當局為防止資金外流、緩解匯率壓力，並活絡國內資本市場，於今年5月底批准南韓券商的16檔和三星電子、SK海力士股價連結的槓桿與反向ETF。

這些槓桿個股ETF推出時，三星電子和SK海力士的股價都已在過去一年內漲了兩倍多，許多投資人和分析師都已警告韓股過度仰賴三星和SK海力士，可能引發反噬。

南韓 ETF 韓股

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