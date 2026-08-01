聽新聞
0:00 / 0:00

日韓股暴力反彈後市有戲 分析師：復甦訊號浮現

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶／綜合外電
東北亞股市昨（31）日上演「暴力反彈」，日股狂漲近2,500點，韓股甚至飆漲18%，單日漲幅為歷來最大。 法新社
東北亞股市昨（31）日上演「暴力反彈」，日股狂漲近2,500點，韓股甚至飆漲18%，單日漲幅為歷來最大。 法新社

隨著微軟與亞馬遜財報掃除晶片股陰霾，東北亞股市昨（31）日上演「暴力反彈」，日股狂漲近2,500點，韓股甚至飆漲18%，單日漲幅為歷來最大。分析師認為，這波反彈背後有基本面好轉的支撐，不只是逢低承接，為行情復甦的早期訊號。

新加坡Fibonacci資產管理全球公司執行長鄭仁雲（音譯）認為，這波反彈看起來像是鬆一口氣的漲勢，但其實背後有基本面改善的支撐，不只是低接買盤，「在最近的極端震盪後，我們會視此為復甦的早期訊號」。

韓股Kospi指數走勢
韓股Kospi指數走勢

韓股在經歷個股槓桿指數型基金（ETF）震盪後，當局加強監管，包括提高最低存款門檻，有利清理籌碼。摩根大通韓股策略團隊認為，韓股槓桿ETF的平倉潮已結束，避險基金也完成約90%的去槓桿，目前韓股情勢整體頗具吸引力，外資的出售壓力已「大幅減輕」。

微軟雲端事業上季加速成長，帶動美股費城半導體指數30日大漲8.2%，為去年4月來最大單日漲幅，之後亞馬遜預期需求熱絡到2028年，更增添樂觀氛圍，帶動亞股昨天向上衝鋒，MSCI亞太指數盤中大漲4.9%，為四個月來最大漲幅。

以人工智慧（AI）與晶片股為主的東北亞股市表現尤其亮眼，日經225指數一度大漲5.7%，31日終場收漲2,494.59點、漲幅4%，報64,362.02點。台股也狂漲逾3,000點，漲幅近8%。

韓股漲勢更驚人，Kospi指數飆漲18%至6,595.45點，收復之前三天崩跌17%的失土，南韓兩大記憶體廠股價狂飆，SK海力士盤中漲幅擴大至30%，觸及漲停板，三星電子也大漲27%。

東北亞股市行情大扭轉，凸顯市場對於全球AI榮景信心的快速轉變。分析師指出，微軟與亞馬遜的財報給了投資人相信AI需求引擎仍在熱轉的全新理由。

韓股 日韓 亞股

延伸閱讀

暴力式反彈！SK海力士猛飆30%觸漲停 韓股Kospi大漲18%創紀錄

韓股上演驚天逆轉漲勢 反映AI投資循環信心回籠

全球晶片股絕地大反攻！分析師：底部隱隱若現 AI交易多頭格局不變

韓股狂飆16％創08年來最大漲點！009829下周一10元甜甜價登場

相關新聞

日韓股暴力反彈後市有戲 分析師：復甦訊號浮現

隨著微軟與亞馬遜財報掃除晶片股陰霾，東北亞股市昨（31）日上演「暴力反彈」，日股狂漲近2,500點，韓股甚至飆漲18%，單日漲幅為歷來最大。分析師認為，這波反彈背後有基本面好轉的支撐，不只是逢低承接，為行情復甦的早期訊號。

歐通膨走高 升息預期增

由於美伊停火破局推升油價，歐元區7月通膨走高，並加強市場認為歐洲央行（ECB）將需再次升息的預期。

繼OpenAI後又一樁！Anthropic模型失控 入侵三公司

繼OpenAI爆出AI代理（agent）程式脫離控制並駭入其他公司的事件後，Anthropic 30日也證實，近期檢視超過14萬筆測試紀錄，發現旗下Claude的AI模型測試期間也曾駭入三家公司系統。

OpenAI大降價！旗下GPT-5.6 Luna最高砍80% 提升競爭力

在客戶對人工智慧（AI）的成本日漸敏感，以及中國新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出開源模型Kimi K3加劇市場競爭之際，美國AI模型巨頭OpenAI宣布將調降旗下GPT-5.6模型的價格。

SONY上調全年財測展望

Sony集團因旗下包括遊戲在內的娛樂內容事業表現強勁，7月31日上修全年獲利展望，營業利益由原估的1.6兆日圓調高8%至1.72兆日圓（107億美元），優於分析師平均預期。

1分鐘看世界／南韓明年推新主權財富基金 投資先進戰略產業

南韓計劃明年推出規模至少20兆韓元（140億美元）的新一檔主權財富基金，對人工智慧（AI）、資料中心和基礎設施等先進與戰略產業，進行長期投資，沒有設定期限。這檔新基金將藉由在韓國投資公社（KIC）下開設新帳戶成立。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。