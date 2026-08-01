日韓股暴力反彈後市有戲 分析師：復甦訊號浮現

隨著微軟與亞馬遜財報掃除晶片股陰霾，東北亞股市昨（31）日上演「暴力反彈」，日股狂漲近2,500點，韓股甚至飆漲18%，單日漲幅為歷來最大。分析師認為，這波反彈背後有基本面好轉的支撐，不只是逢低承接，為行情復甦的早期訊號。

新加坡Fibonacci資產管理全球公司執行長鄭仁雲（音譯）認為，這波反彈看起來像是鬆一口氣的漲勢，但其實背後有基本面改善的支撐，不只是低接買盤，「在最近的極端震盪後，我們會視此為復甦的早期訊號」。

韓股Kospi指數走勢

韓股在經歷個股槓桿指數型基金（ETF）震盪後，當局加強監管，包括提高最低存款門檻，有利清理籌碼。摩根大通韓股策略團隊認為，韓股槓桿ETF的平倉潮已結束，避險基金也完成約90%的去槓桿，目前韓股情勢整體頗具吸引力，外資的出售壓力已「大幅減輕」。

微軟雲端事業上季加速成長，帶動美股費城半導體指數30日大漲8.2%，為去年4月來最大單日漲幅，之後亞馬遜預期需求熱絡到2028年，更增添樂觀氛圍，帶動亞股昨天向上衝鋒，MSCI亞太指數盤中大漲4.9%，為四個月來最大漲幅。

以人工智慧（AI）與晶片股為主的東北亞股市表現尤其亮眼，日經225指數一度大漲5.7%，31日終場收漲2,494.59點、漲幅4%，報64,362.02點。台股也狂漲逾3,000點，漲幅近8%。

韓股漲勢更驚人，Kospi指數飆漲18%至6,595.45點，收復之前三天崩跌17%的失土，南韓兩大記憶體廠股價狂飆，SK海力士盤中漲幅擴大至30%，觸及漲停板，三星電子也大漲27%。

東北亞股市行情大扭轉，凸顯市場對於全球AI榮景信心的快速轉變。分析師指出，微軟與亞馬遜的財報給了投資人相信AI需求引擎仍在熱轉的全新理由。