歐通膨走高 升息預期增

由於美伊停火破局推升油價，歐元區7月通膨走高，並加強市場認為歐洲央行（ECB）將需再次升息的預期。

歐盟統計局7月31日表示，7月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，增幅高於6月的2.8%，並符合市場預期，主因是能源價格飆漲10%，但服務業和剔除燃料與食品的核心物價指數也走高。

歐洲央行上周剛做出暫緩升息的決議，以爭取更多時間蒐集資訊，來研判再度升級的中東衝突對歐元區通膨與成長的影響。經濟學家和投資人預估，在6月升息1碼後，ECB 9月將會再度升息。

屆時ECB官員將再多得到8月的一系列通膨數據，以及其員工準備的更新版預測。雖然ECB總裁拉加德上周拒絕預先承諾將升息，但其部分同事已對未來政策方向幾乎篤定。

歐洲央行管理委員暨立陶宛央行總裁希姆庫斯表示，升息比按兵不動的可能性「高出許多」。斯洛伐克央行總裁卡茲米爾則更進一步主張，「即便局勢有所改善」，ECB也都需要至少再升息一次。

當前中東局勢呈現出好壞參半跡象，雖然美伊再度展開互攻，但荷莫茲海峽近期航運卻增加。