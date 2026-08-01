繼OpenAI爆出AI代理（agent）程式脫離控制並駭入其他公司的事件後，Anthropic 30日也證實，近期檢視超過14萬筆測試紀錄，發現旗下Claude的AI模型測試期間也曾駭入三家公司系統。

Anthropic自從上周得知OpenAI的情況後，決定全面檢視旗下Claude模型的網路測試紀錄，在超過14.1萬次測試紀錄中，確實發現有AI模型多次自行連上網路，導致三起入侵事件。

Anthropic表示，這次事件發生在網路攻防搶旗賽演練中，要求模型在模擬網路中尋找隱藏資訊，儘管已透過提示詞告知無法使用網路，但由於與合作夥伴Irregular之間的溝通有誤，導致系統實際上仍能連接上網。

該公司指出，AI模型連上網路後，在未經授權的情況下，「利用弱密碼和不需身分驗證的端點等基本技術」，擅自駭進這些公司。

Anthropic自7月23日開始審查評估紀錄，並在發現Claude旗下模型有疑似入侵行為證據的當天，立即暫停所有網路安全評估，隔天隨即確認這三起駭客事件，並於27日通知三家受影響的機構。

其中兩家公司直到接獲通知前，都未發覺系統遭駭，第三家公司仍在聯繫中，但Anthropic未透露公司名稱。這次入侵事件最早發生在4月，並涉及三個獨立模型，包括Claude Opus 4.7、Claude Mythos 5以及1個內部研究模型。

這起事件過後，勢必更增外界對於強大AI模型的潛在危害及防範方式的隱憂。

OpenAI 29日承認，由失控AI代理引發的網路攻擊，受害者不只先前曝光的Hugging Face，還波及多個可公開存取的線上服務。這顯示這起號稱首宗AI自主發起的網路攻擊事件，影響比外界原先所知更廣。

日前也有超過1,200名Anthropic、DeepMind、OpenAI等頂尖AI公司的員工與高層，聯名呼籲美國政府協助建立可放緩AI發展的技術與管理工具。這份名為「Pacing the Frontier」的聲明29日公布，強調目前並未要求任何公司立刻放慢腳步，而是希望美國帶頭推動國際合作，為必要時的「調整速度」先作準備。

聲明指出，業界最關切的兩項風險分別是，遞迴式自我改進、以及AI的目標與人類真正想要的不一致。