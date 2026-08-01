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沙國護油組海上防禦聯盟 川普宣布哈瑪斯解除武裝

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
沙國宣布組成一個海上防禦聯盟，以確保戰略要道曼德海峽周邊的航行安全。（法新社）
沙國宣布組成一個海上防禦聯盟，以確保戰略要道曼德海峽周邊的航行安全。（法新社）

沙國7月30日宣布組成一個海上防禦聯盟，以確保戰略要道曼德海峽周邊的航行安全。美國總統川普同日宣布，「和平理事會」已就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及加薩所有其他武裝團體全面解除武裝，達成歷史性協議，這是加薩邁向持久和平與安全的重大一步。

沙國此舉正值伊朗支持的區域代理人葉門武裝團體青年運動上周宣布，將對全球最大石油出口國沙國祭出海上封鎖，並聲稱已對沙國在紅海的油輪與境內石油設施發動攻擊。

青年運動現占據葉門首都沙那及葉北大片地區；國際間承認的葉門政府則掌控葉南大片地區，目前在葉南的亞丁運作。沙國是葉門政府主要盟友。

在2月底開戰的美伊戰爭大幅阻斷荷莫茲海峽的能源運輸下，狹窄的曼德海峽已成為沙國原油大量運往國際市場的重要通道。

沙國國防部30日代表該聯盟的14個成員國發表聯合聲明，除了沙國，還有巴林、孟加拉、吉布地、埃及、約旦、科威特、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、索馬利亞、蘇丹、土耳其和葉門。

沙國國防部說，該聯盟旨在加強海上安全、維護航行自由、確保國際貿易路線與能源供應鏈安全，並保護在曼德海峽、紅海及亞丁灣的海上共同利益。

沙國國防部還說，共邀51國和組織出席30日在沙國首都利雅德舉行的會議，共43國代表和歐盟代表出席，其中14國確定支持，其他國家有望陸續加入。利雅德強調，該聯盟屬開放性質，歡迎具共同目標及原則的國家加入。

紐約時報報導，沙國已邀多個歐洲國家和美國加入該聯盟。但部分西方國家官員予以婉拒，除非他們更瞭解身為該聯盟成員國的權利及義務，並給他們充分時間向本國政府彙報。

另一方面，川普發文寫道，哈瑪斯同意全面解除武裝，是邁向由「新的巴勒斯坦政府」治理加薩的關鍵一步，該政府將與（美國主導的）和平理事會密切合作；與此同時，以色列將獲得應有的安全保障，加薩也不會再被當作發動恐攻的基地。

川普指稱，這是落實他加薩20點和平計畫的重大里程碑，該協議將按審慎規畫的多個階段執行；隨著完成解除武裝的工作，以軍將撤離加薩，「國際維穩部隊」（ISF）將與新的巴勒斯坦警察合作，負起維護加薩及其居民與鄰國安全的責任。

川普還指稱，一年前加薩還深陷戰火及人道危機，巴勒斯坦武裝團體綁架的人質也遭殘酷囚禁，如今雖已取得歷史性進展，但仍有許多工作要做。他感謝埃及、卡達和土耳其等調解方所做的重要努力，尤其感謝他麾下傑出的團隊，以不懈努力促成此一歷史性突破。

葉門 加薩 伊朗

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